#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.94
583.74
6.13
Советы

Правда ли, что кошки всегда приземляются на лапы

кошка, мифы, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 18:14 Фото: pixabay
Домашние кошки не всегда способны приземлиться на все четыре лапы при падении с высоты. Об этом рассказала фелинолог Ангелина Сиротина, сообщает Zakon.kz.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что в отличие от уличных животных у домашних питомцев недостаточно развиты инстинкты, позволяющие им правильно сгруппироваться в полете. Сиротина подчеркнула, что особенно важно соблюдать осторожность владельцам кошек, проживающим на верхних этажах.

"Часто бывает, что кошка видит что-то движущееся за окном – птицу или насекомое – и выпрыгивает. К сожалению, такие падения нередко заканчиваются трагически", – пояснила эксперт.

Уличные кошки с раннего возраста адаптируются к прыжкам и падениям, нарабатывая необходимый опыт, тогда как домашние животные лишены таких условий. Поэтому важно не полагаться на мифы и обеспечить безопасность питомца в доме.

Ранее ветеринарные специалисты напомнили владельцам кошек о важности соблюдения базовых правил содержания домашних питомцев. Ведь забота о кошке предполагает не только хорошее отношение, но и понимание ее физиологических и поведенческих потребностей. Подробнее можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Аналитик назвала способ прожить почти без денег
Советы
14:33, Сегодня
Аналитик назвала способ прожить почти без денег
Не спешите принимать решения: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Советы
09:12, Сегодня
Не спешите принимать решения: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Когда стоит показать ребенка логопеду
Советы
20:03, 12 апреля 2025
Когда стоит показать ребенка логопеду
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: