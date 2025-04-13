Правда ли, что кошки всегда приземляются на лапы

Домашние кошки не всегда способны приземлиться на все четыре лапы при падении с высоты. Об этом рассказала фелинолог Ангелина Сиротина, сообщает Zakon.kz.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что в отличие от уличных животных у домашних питомцев недостаточно развиты инстинкты, позволяющие им правильно сгруппироваться в полете. Сиротина подчеркнула, что особенно важно соблюдать осторожность владельцам кошек, проживающим на верхних этажах.

"Часто бывает, что кошка видит что-то движущееся за окном – птицу или насекомое – и выпрыгивает. К сожалению, такие падения нередко заканчиваются трагически", – пояснила эксперт.

Уличные кошки с раннего возраста адаптируются к прыжкам и падениям, нарабатывая необходимый опыт, тогда как домашние животные лишены таких условий. Поэтому важно не полагаться на мифы и обеспечить безопасность питомца в доме.

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