Как казахстанцам вернуть из банка деньги, переведенные мошенникам

Пресс-служба прокуратуры Алматы во вторник, 4 марта 2025 года, разместила интересную памятку. В ней подробно рассказывают, как взыскать ущерб с дропперов, если вы стали жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, стоит отметить, что дроппер – лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств.

Как правило, на них оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.

Стоит уточнить, возможность взыскания регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса, предусматривающей обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.

Так, для подачи искового заявления необходимы следующие документы:

копия рапорта о внесении уголовного дела в ЕРДР;

копия постановления о признании потерпевшего;

ответ с банка о переводе на счет лица денежных средств;

допрос лица, на чей счет поступили денежные средства (дроппера).

"В случае если стали жертвой интернет-мошенничества, за дополнительными вопросами вы вправе обратиться в органы прокуратуры для более детального разрешения ситуации". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Также специалисты в очередной раз призывают казахстанцев быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа.

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