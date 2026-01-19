Терапевт озвучил норму потребления воды в пожилом возрасте
Людям старше 60 лет следует ежедневно выпивать от 1,5 до 2 литров воды вне зависимости от пола, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал терапевт Джонатан Вебстер в беседе с изданием Metro.
По словам врача, недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию, которое негативно отражается на самочувствии и здоровье.
Среди возможных последствий он назвал:
- Головные боли;
- Спутанность сознания;
- Повышенную утомляемость;
- Запоры;
- Снижение концентрации внимания;
- Риск развития инфекций мочевыводящих путей.
Вебстер отметил, что с возрастом у человека притупляется чувство жажды, из-за чего вероятность обезвоживания возрастает.
"Важно осознанно следить за регулярным потреблением воды", – сказал специалист.
Поддержание достаточного уровня гидратации необходимо для нормальной работы суставов и пищеварительной системы.
