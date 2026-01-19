Терапевт озвучил норму потребления воды в пожилом возрасте

Людям старше 60 лет следует ежедневно выпивать от 1,5 до 2 литров воды вне зависимости от пола, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал терапевт Джонатан Вебстер в беседе с изданием Metro.

По словам врача, недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию, которое негативно отражается на самочувствии и здоровье.

Среди возможных последствий он назвал:

Головные боли;

Спутанность сознания;

Повышенную утомляемость;

Запоры;

Снижение концентрации внимания;

Риск развития инфекций мочевыводящих путей.

Вебстер отметил, что с возрастом у человека притупляется чувство жажды, из-за чего вероятность обезвоживания возрастает.

"Важно осознанно следить за регулярным потреблением воды", – сказал специалист.

Поддержание достаточного уровня гидратации необходимо для нормальной работы суставов и пищеварительной системы.

