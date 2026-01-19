#Казахстан в сравнении
Советы

Терапевт озвучил норму потребления воды в пожилом возрасте

сколько воды нужно выпивать в день людям после 60 лет, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 23:41 Фото: freepik
Людям старше 60 лет следует ежедневно выпивать от 1,5 до 2 литров воды вне зависимости от пола, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал терапевт Джонатан Вебстер в беседе с изданием Metro.

По словам врача, недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию, которое негативно отражается на самочувствии и здоровье.

Среди возможных последствий он назвал:

  • Головные боли;
  • Спутанность сознания;
  • Повышенную утомляемость;
  • Запоры;
  • Снижение концентрации внимания;
  • Риск развития инфекций мочевыводящих путей.

Вебстер отметил, что с возрастом у человека притупляется чувство жажды, из-за чего вероятность обезвоживания возрастает.

"Важно осознанно следить за регулярным потреблением воды", – сказал специалист.

Поддержание достаточного уровня гидратации необходимо для нормальной работы суставов и пищеварительной системы.

Ранее мы сообщали, почему спать с мокрыми волосами опасно.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
