Морозы, метель и ветер в Казахстане: простые способы не стать ледяной фигурой при -38°С

Зима снова решила напомнить, кто в доме хозяин. Морозы крепчают, и в ближайшие три дня страну накроют сильные осадки. В такую погоду даже самый короткий путь до школы или работы превращается в квест. Zakon.kz узнал у специалиста, как не замерзнуть на улице и сохранить здоровье.

Когда зима начинает показывать характер, мы начинаем медленно превращаться в ледяные фигуры, просто выходя на улицу. Холод щиплет щеки, дыхание превращается в облака пара, а пальцы немеют быстрее, чем ты успеваешь добежать до остановки. Дожидаясь автобуса, ловишь себя на мысли, что тело будто получает бесплатную "анестезию": сначала ноги, потом руки, а затем и мысли. Холод проникает через куртку сразу в душу и парализует ее. И все это в ожидании заветного общественного транспорта, который в мороз кажется мифическим существом.

Что делать, если до школы или работы ты еще не добрался, а ощущение такое, будто тропическую птицу по ошибке высадили посреди вечной мерзлоты без шансов на спасение и с обмороженными крылышками?

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Зима в сердце, а на душе вьюга

Стоять в ожидании транспорта – испытание не для слабонервных, а в мороз и вовсе похоже на квест с элементами выживания. Но даже в таком ледяном сценарии есть место маленьким спасениям. Можно было бы подумать, что сейчас речь пойдет о теплых шарфах и махровых носках, но нет.

Мы поговорили с врачом-кардиологом высшей категории Лейлой Оспановой, которая поделилась с нами несколькими неочевидными лайфхаками, как пережить холод без вреда для здоровья.

"Во-первых, не стоит стоять на остановке неподвижно, как памятник, если автобус задерживается, лучше немного пройтись. Также зимой важно правильно одеваться. Лучше всего для этого подходит качественная горнолыжная одежда – утепленные брюки и куртки. Она устроена так, что не пропускает ветер, но при движении сохраняет тепло и не дает замерзнуть", – говорит врач.

Зимой многие считают, что теплая одежда – это прежде всего свитера и кофты. Однако они действительно согревают только в том случае, если в составе нет синтетики. Искусственные материалы, наоборот, могут усиливать ощущение холода. Поэтому стоит обращать внимание на состав и отдавать предпочтение натуральным тканям или теплому белью с флисом.

Значит наступила зима

Находите возможность отследить транспорт по карте. Если видите, что автобус стоит в пробке или задерживается, а расстояние небольшое, иногда разумнее пройти одну остановку пешком. В среднем они расположены через каждые 500 метров – этого достаточно, чтобы согреться и не замерзнуть, ожидая транспорт.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В такие холодные дни особенно важно беречь себя, не геройствовать без шапки, не надеяться на авось и помнить, что иммунитет зимой работает на пределе. Важную роль в нашем состоянии также играет обувь.

"Даже в теплой обуви ноги могут мерзнуть, потому что они, как и все тело, потеют даже в холод. Влага быстро охлаждается, и появляется ощущение холода. Поэтому важно переобуваться сразу, как приходите в точку назначения. Уличная обувь должна оставаться для улицы, а в помещении лучше носить сменную". Лейла Оспанова

Рекомендации по обуви от врача: Обувь должна быть с утеплением.

Лучше кожа или качественные спортивные ботинки с вентиляцией.

Исключите синтетику из состава, она притягивает холод.

"О выборе правильной обуви стоит заботиться еще летом, ведь, как говорится, сани лучше готовить заранее", – говорит врач.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А белая зима началась внезапно

В морозный день на остановке мы почти что участвуем в соревнованиях с природой. И самое обидное, что пока мы стоим, тело начинает сдавать позиции:

кровообращение замедляется,

мысли становятся тяжелыми,

холод превращает ожидание в вечность.

Именно тогда важно взять себя в руки и дать себе шанс выбрать самый разумный маршрут, пока мозг еще не стал похож на кусок глыбы.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Обязательно двигайтесь, просто стоять или сидеть не стоит. Так вы разогреваете себя, и когда ноги согреются, улучшится кровообращение, и вы сможете трезво оценить ситуацию: идти пешком, если недалеко, или взять такси. Когда вы стоите на месте, кровь застаивается, голова хуже соображает, вы быстрее замерзаете, и в итоге можно простудиться", – поясняет Лейла Оспанова.

Если взрослые еще могут регулировать свое состоянии и в целом дают отчет своим действиям, то с детьми все иначе. За ними нужно более тщательное наблюдение.

"Дети хорошо самообогреваются, если у них теплые вещи: комбинезон, теплые ползунки, натуральные слои. Очень важно, чтобы ребенок немного двигался, а не лежал неподвижно в коляске. Если вы долго стоите на остановке, лучше взять малыша на руки и проверить носик и ручки. Если носик холодный, лучше вызвать такси, потому что переохлаждение у ребенка развивается быстро", – рассказывает врач.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Многие родители, когда забирают ребенка из садика, сразу сажают его в машину, на санки или в коляску, но:

Лучше дать ребенку немного пройтись, чтобы он разогрелся (даже 50-100 метров уже помогают). Это снижает риск переохлаждения.

Если ребенок задремал или выглядит замерзшим, снова стоит пройтись пешком, прежде чем сажать его обратно.

Не стоит закрывать ребенку нос и рот шарфом – это вредно.

Со школьниками все чуть сложнее, они уже считают себя взрослыми, но правила воспринимают как рекомендации по желанию. Поэтому главное – проконтролировать, чтобы на них была нормальная одежда по сезону, а не куртка для вида. И нелишним будет напомнить, что остановка зимой совсем не место для долгих посиделок и медитаций с телефоном. В мороз куда полезнее немного пройтись и разогнать кровь, чем стоять, примерзая к асфальту, и героически морозить пальцы, листая рилсы.

Фото: Zakon.kz

Пока мы все пребываем в ледяном царстве Снежной королевы, где каждый выход на улицу как экзамен на выносливость, где-то на горизонте уже мелькает наша Герда. Весна обязательно придет, растопит снег в наших сердцах, на улицах Казахстана и превратит морозные утренники в теплые прогулки с запахом свежей листвы и романтики. А пока давайте стараться наслаждаться белым одеялом, которое мы видим из окна, и принимать зиму такой, какая она есть, пусть и суровой, зато красивой и по-своему откровенной.