От зимнего Иртыша до Жайыка: как казахстанцы проводят последний месяц зимы

Февраль – то самое время, когда зима еще держится, но уже чувствуется ее конец. Последний зимний месяц будто напоминает: морозы, холода и метели не бесконечны, и если не сейчас, то когда еще можно порадоваться зимним забавам? Zakon.kz собрал подборку развлечений из регионов.

Снег в феврале скрипит как будто иначе, дни становятся длиннее, а в воздухе появляется ощущение весны. Но никто ведь не отменил катание с горок, на коньках, лыжные прогулки, снежные крепости, рыбалку на льду, горячий чай в термосе и красные щеки после мороза. Еще есть время замедлиться и вспомнить детские забавы. Февраль – это как будто про прощание с зимой, прежде чем весна начнет диктовать свои правила.

Зимний Иртыш: спорт ради созерцания

Павлодарцы зимой находят удовольствие не только в привычных забавах – катании на тюбингах, лыжах, коньках или ледянках. Все больше горожан открывают для себя необычное и даже экстремальное занятие – прогулки на сапборде по зимнему Иртышу.

Это увлечение сравнительно новое для региона, но уже успело завоевать популярность. Ведь увидеть Иртыш зимой – значит оказаться в настоящей сказке: белоснежные берега, хрустящий снег и величественная река, которая не теряет своей силы даже в морозы. Здесь не слышно городского шума: только ветер, течение воды и тишина.

По словам основателя движения сапбординга в Павлодаре Владимира Ключникова, сейчас действует маршрут "Коктас" протяженностью около 12 километров. Прогулка занимает 2,5-3 часа.

"В первую очередь, конечно, важна безопасность, ведь Иртыш – река с характером. Если повезет, можно встретить косуль и увидеть удивительные зимние пейзажи. У нас сухие гидрокостюмы, спасательные жилеты. Перед выходом проводим инструктаж. Берем с собой турку, варим кофе прямо на берегу и наслаждаемся моментом. В такие минуты еще раз понимаешь, насколько разнообразен и красив наш Иртыш". Владимир Ключников

Прогулки на надувных сапах стартовали в Павлодаре в 2021 году. Это экологичный и полезный для здоровья проект: во время сапбординга задействованы все группы мышц. Но, как подчеркивает Владимир, это не столько спорт ради адреналина, сколько способ созерцать и чувствовать гармонию с природой.

Зимняя рыбалка в Атырау

Зимой одним из самых популярных увлечений среди жителей Атырау остается подледная рыбалка. Несмотря на мороз, ветер и снег, горожане выходят из теплых квартир и с раннего утра занимают места на льду: сверлят лунки и терпеливо ожидают клева.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В это время года Жайык перестает быть просто рекой – он превращается в точку притяжения для десятков любителей зимней ловли. Интерес к подледной рыбалке не случаен, ведь за последние годы в реке увеличилось не только количество рыбы, но и разнообразие ее видов.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

С первыми лучами солнца лед в центральной части города оживает. На поверхности появляются разноцветные палатки, со всех концов доносятся негромкие разговоры и смех.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Через каждые несколько метров – свежие лунки и коловороты для сверления льда. Рыбаки с раскрасневшимися от холода лицами, но неизменным азартом в глазах, дружелюбно переговариваются друг с другом, обсуждая погоду, последние новости, ну и, конечно же, сам клев.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Среди них – 38-летний Сергей Ким. Рыболовством он занимается с детства. По его словам, сейчас в Жайыке наблюдается высокая концентрация судака. Также встречаются берш, рыбец, вобла, густера и подлещик, изредка попадается некрупный жерех.

"В основном я рыбачу за городом: там тише, красивые пейзажи и больше шансов поймать вкусный трофей. Самый крупный мой улов – сазан весом 14 килограммов. Мелкую рыбу всегда отпускаю, остальное для еды. Для меня рыбалка – это хобби и душевный отдых", – говорит Сергей.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

С его слов, неотъемлемая часть зимней рыбалки – правильная экипировка. Теплая палатка, непромокаемая одежда и спасательный жилет здесь не роскошь, а необходимость.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В качестве приманки зимой рыбаки используют раттлины, вибы, балансиры и мормышки, а в теплое время года – спиннинги, бойлы и растительный корм. Основная часть времени, отмечает Сергей, уходит не на сам клев, а на подготовку и поиск перспективного места.

Серьезных ограничений на лов рыбы в Атырау нет, поэтому каждую зиму любители такого вида отдыха выходят на лед в разных частях города. При этом требования безопасности остаются обязательными: необходимо иметь спасательный жилет, шест, телефон в водонепроницаемом чехле и свисток.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Как отмечают в ДЧС Атырауской области, за нарушение правил уже оштрафованы два человека. Вдоль реки ежедневно дежурят около 20 спасателей.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Февраль в Костанае: самое время, чтобы покататься

Февраль в Костанае – месяц, когда еще можно насладиться зимними забавами. В распоряжении жителей – бесплатные горки и катки, а также платные развлечения на частных базах.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По вечерам и в выходные все площадки оживают: подростки приходят компаниями, семьи вместе с детьми. В ход идут тюбинги, ледянки и подручные материалы. Все катки и горки оснащены яркой подсветкой, поэтому кататься на них можно в любое время суток.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Кирилл Иванов и его друзья несколько раз в неделю приезжают из разных частей города на каток возле Жастар сарайы, чтобы вместе поиграть в хоккей.

"Мы любители, играем в свое удовольствие. А сюда приезжаем, потому что есть теплое место для переодевания. Каток здесь большой, поэтому мы никому не мешаем. Играем несколько часов, проводим время с пользой для здоровья", – рассказал подросток.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В городе работают несколько частных катков и горок. Стоимость их посещения варьируется от 500 до 1800 тенге в зависимости от того, приходишь со своим инвентарем или арендуешь. На базах отдыха цены на зимние развлечения составляют от 1000 до 1500 тенге с человека.

Фото из личного архива Татьяны Мороз

А для семьи Татьяны и Александра Мороз занятие зимними видами спорта не развлечение, а укрепление здоровья. 12 лет назад, когда врачи не могли подобрать лечение для их трехлетней дочери, они всей семьей встали на коньки.

"Педиатр с огромным стажем мне сказала, что лучший помощник в борьбе с насморком – это морозный воздух и солнце. Она рекомендовала выходить с дочкой на прогулки, а лучше – на каток. Так мы купили ей первые коньки, а потом и себе. После катания все выходило из носа без всяких процедур и промываний", – рассказала Татьяна.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Сегодня девочка с легкостью выполняет различные пируэты на льду, а семья продолжает полезную традицию.

Фото из личного архива Татьяны Мороз

"Каждый вечер мы вместе проводим на льду минут 40-60. Коньки стали частью нашей зимней жизни. Теперь даже вирусными заболеваниями мы серьезно не болеем. Но все-таки мы с мужем больше любим лыжи. Я езжу кататься в лес недалеко от дома. А Саша даже ходил в пеший лыжный поход к скалам Маньпупунёр в Печоро-Илычском заповеднике в России", – добавила собеседница.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Зимние забавы в Костанае – это не только веселье, но и традиция, которая объединяет людей. Лед, снег и морозный воздух дарят здоровье и радость, а также воспоминания о совместных прогулках остаются надолго.

Петропавловск: зимние забавы еще в самом разгаре

Петропавловцы наслаждаются морозными деньками, катаясь на катках и горках прямо в центре города.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Хоть новогодние праздники давно прошли, но каток, подаренный городу предпринимателями, до сих пор продолжает оставаться самым любимым местом отдыха горожан.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Мы так соскучились по конькам! Вот наши дети выросли, а кататься-то было негде. Так рады, что залили этот каток. Я сама встала на лед спустя 15 лет перерыва и учу дочку, и ведь получается у нее!" – держась за борт, смеется Айжан.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Настоящая зимняя сказка на катке вечером, при свете иллюминаций. На фоне новогодней ели, которая продолжает радовать горожан, прокатиться на коньках спешат даже те, кто просто проходил мимо. Для тех, кто ощутил внезапный порыв испытать себя на льду, прямо возле катка работает прокат коньков. Пара стоит 2 тысячи тенге, кататься можно, пока не надоест.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Но какая же зимняя прогулка без катания на горке? Именно поэтому горки в Петропавловске на центральной улице – давняя традиция.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

По многочисленным просьбам петропавловцев новогодние украшения города – каток и горки – в 2026 году будут убирать гораздо позже обычного. Прежде это начинали делать уже в конце января, а теперь обещают только с весенней оттепелью. Поэтому зимние забавы в этом городе – в самом разгаре.