Советы

Как правильно расчищать снег лопатой, чтобы не надорвать спину

уборка снега, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 13:08 Фото: freepik
Расчистка снега кажется простой задачей, но при неправильной технике она легко превращается в риск для спины и суставов. Врачи напоминают: важно не только выбрать подходящую лопату, но и правильно распределять нагрузку, сообщает Zakon.kz.

Снежная зима заставляет многих браться за лопату – чтобы откопать машину, расчистить двор или дорожки возле дома. Такая работа полезна, как физическая активность, но при переутомлении и резких движениях может привести к травмам, пишет doctorpiter.ru.

Разомнитесь перед работой

Перед уборкой снега стоит разогреть мышцы и суставы. Достаточно 5 минут: походите на месте, сделайте повороты корпуса, приседания, круговые движения руками и плечами. Это снижает риск растяжений и болей в спине.

Одевайтесь тепло и удобно

Одежда должна прикрывать поясницу и спину. Обувь выбирайте с хорошим сцеплением, чтобы не поскользнуться на льду.

Выбирайте подходящую лопату

Лучше использовать легкую лопату с эргономичной ручкой, подходящую по росту. Металлические модели тяжелее и быстрее перегружают спину.

Избегайте скручиваний

Травматологи советуют толкать снег вперед или в сторону и поднимать его небольшими порциями:

  • не скручивайте корпус, поворачивайтесь всем телом;
  • сгибайте колени, а не спину;
  • держите спину прямой и следите за осанкой.

Делайте перерывы

Каждые 10-15 минут стоит делать паузу. Лучше немного походить и размяться, чем сидеть и остывать. Меняйте сторону работы, не спешите и избегайте резких движений.

Пейте воду

Даже на холоде организм теряет жидкость. За час уборки снега можно потратить до 400 ккал, поэтому водный баланс важен.

Когда нужно остановиться

Работу следует прекратить и обратиться к врачу при острой или нарастающей боли в спине, онемении, боли с отдачей в конечности, головокружении или одышке.

Врачи также предупреждают: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая нагрузка может быть опасна, особенно в сильный мороз.

Все мы когда-то пробовали на вкус снег и сосульки. Однако эксперты предупреждают, что это может быть опасно.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
