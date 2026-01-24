Как правильно расчищать снег лопатой, чтобы не надорвать спину
Снежная зима заставляет многих браться за лопату – чтобы откопать машину, расчистить двор или дорожки возле дома. Такая работа полезна, как физическая активность, но при переутомлении и резких движениях может привести к травмам, пишет doctorpiter.ru.
Разомнитесь перед работой
Перед уборкой снега стоит разогреть мышцы и суставы. Достаточно 5 минут: походите на месте, сделайте повороты корпуса, приседания, круговые движения руками и плечами. Это снижает риск растяжений и болей в спине.
Одевайтесь тепло и удобно
Одежда должна прикрывать поясницу и спину. Обувь выбирайте с хорошим сцеплением, чтобы не поскользнуться на льду.
Выбирайте подходящую лопату
Лучше использовать легкую лопату с эргономичной ручкой, подходящую по росту. Металлические модели тяжелее и быстрее перегружают спину.
Избегайте скручиваний
Травматологи советуют толкать снег вперед или в сторону и поднимать его небольшими порциями:
- не скручивайте корпус, поворачивайтесь всем телом;
- сгибайте колени, а не спину;
- держите спину прямой и следите за осанкой.
Делайте перерывы
Каждые 10-15 минут стоит делать паузу. Лучше немного походить и размяться, чем сидеть и остывать. Меняйте сторону работы, не спешите и избегайте резких движений.
Пейте воду
Даже на холоде организм теряет жидкость. За час уборки снега можно потратить до 400 ккал, поэтому водный баланс важен.
Когда нужно остановиться
Работу следует прекратить и обратиться к врачу при острой или нарастающей боли в спине, онемении, боли с отдачей в конечности, головокружении или одышке.
Врачи также предупреждают: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая нагрузка может быть опасна, особенно в сильный мороз.
Все мы когда-то пробовали на вкус снег и сосульки. Однако эксперты предупреждают, что это может быть опасно.