Как правильно откопать машину из-под снега и можно ли ездить с сугробом на крыше

После сильного снегопада автомобиль превращается в неподвижный сугроб, а спешка при попытке выехать часто заканчивается пробуксовкой, поломками и аварийными ситуациями. Как правильно откопать машину, с чего начать и какие части автомобиля нельзя игнорировать – в материале Zakon.kz.

Двери и днище

Подготовка к очистке от снега начинается еще до того, как водитель открывает дверь автомобиля, чтобы достать щетку. Если снег лежит вплотную к кузову, резкое открывание дверей может привести к повреждению уплотнителей и перекосу петель. Поэтому сначала стоит освободить пространство вдоль боков автомобиля, особенно в районе дверей и порогов. Это не только упростит посадку в салон, но и позволит позже без сопротивления закрыть двери, не оставляя снег внутри.

Особенно важно обратить внимание на пространство под днищем. Многие автоэксперты отмечают, что после обильных осадков снег под автомобилем часто уплотняется под собственным весом и превращается в твердую подушку. Машина как бы приподнимается над дорогой, теряя сцепление колес с покрытием. В таком состоянии любые попытки тронуться приводят лишь к бесполезной пробуксовке.

"Снег под днищем необходимо убирать постепенно, двигаясь от центра к краям, освобождая зону под двигателем, коробкой передач и выхлопной системой. Это важно не только для начала движения, но и для безопасности. Плотный снег рядом с горячими элементами выхлопа может таять и повторно замерзать, создавая дополнительную нагрузку и неприятные звуки при движении", – рекомендуют автоэксперты.

Фото: Zakon.kz

Колеса и стекла

Когда пространство под машиной освобождено, внимание стоит переключить на колеса. Специалисты советуют: снег в колесных арках и перед ведущими колесами необходимо убирать полностью, формируя небольшой "карман" для старта. Если этого не сделать, колеса упрутся в снежную стену, и даже аккуратное трогание будет затруднено.

Здесь особенно важно не использовать резкие удары ногами или твердыми предметами, так как пластиковые подкрылки и элементы защиты легко ломаются на морозе, а их ремонт зачастую обходится дороже, чем кажется.

Работа со стеклами требует особого терпения. Лобовое стекло – главный источник информации для водителя, и его очистка должна быть максимально щадящей. Если на стекле образовалась ледяная корка, соскребать ее сразу не стоит. Гораздо правильнее сначала убрать рыхлый снег, затем включить обогрев салона и дать стеклу прогреться изнутри. Только после этого можно аккуратно использовать скребок.

"Дворники при этом должны быть полностью освобождены от льда. Их нужно отлепить вручную, проверить подвижность и только потом включать стеклоочистители. Попытка очистить стекло примерзшими дворниками почти гарантированно заканчивается порванными резинками и неравномерными разводами на стекле в дальнейшем", – советуют специалисты.

Фото: Zakon.kz

Как сберечь боковые зеркала и бампер

Не менее уязвимыми элементами остаются боковые зеркала. На современных автомобилях они складываются автоматически, но лед может заблокировать механизм. Насильственное раскладывание зеркал способно вывести электропривод из строя. В таких случаях лучше аккуратно убрать снег щеткой и дать зеркалам немного времени на прогрев, прежде чем приводить их в рабочее положение. Это сохранит не только сами зеркала, но и их регулировочные механизмы.

Отдельная зона риска – бампер и нижняя часть кузова. Во время снегопада перед автомобилем может образоваться плотный снежный вал, который незаметно становится серьезным препятствием.

"Если попытаться выехать, не освободив эту зону, бампер первым примет на себя нагрузку. Пластик на морозе становится хрупким, и даже небольшой упор может привести к трещинам или отрыву креплений. Поэтому пространство перед машиной нужно очищать особенно тщательно, формируя плавный выезд без резких перепадов высоты", – говорят специалисты.

Не ленитесь чистить крышу и трогайтесь плавно

Многие водители считают, что очистка крыши необязательна. Однако именно снег на крыше часто становится причиной опасных ситуаций. При резком торможении он может съехать вперед и полностью перекрыть обзор, а при наборе скорости – слететь назад, создавая угрозу для других автомобилей. Кроме того, оставшийся снег со временем превращается в тяжелый лед, который увеличивает нагрузку на кузов и уплотнители.

Фото: Zakon.kz

Когда автомобиль готов к движению, важно правильно начать путь. Резкие движения педалью газа в зимних условиях почти всегда вредят. Трогаться нужно плавно, позволяя колесам постепенно набрать сцепление.

Легкое, контролируемое движение эффективнее, чем попытка "выстрелить" из сугроба. Если автомобиль застрял, допустимо аккуратное покачивание, но без фанатизма – длительная пробуксовка перегревает сцепление и может привести к поломке трансмиссии, особенно у автомобилей с автоматической коробкой передач.