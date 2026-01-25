Распылять духи на шею опасно для здоровья – доктор

Нанесение небольшого количества духов на шею и внутреннюю сторону запястий кажется вполне нормальным способом ароматизации, но эксперты в области здравоохранения предупреждают о возможных серьезных побочных эффектах, сообщает Zakon.kz.

Недавно в соцсетях стали распространять утверждение, что в область шеи нельзя наносить парфюм, поскольку она расположена непосредственно над щитовидной железой, которая помогает регулировать гормоны. Некоторые утверждали, что распыление на шею может нарушить выработку гормонов и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

По словам доктора Элеоноры Федоненко, распыление ароматизаторов на этот конкретный участок кожи с большей вероятностью вызовет дерматологические проблемы, чем гормональные, пишет Daily Mail.

"Когда вы распыляете духи на шею, у вас, скорее всего, разовьется состояние, называемое пойкилодермией Сиватта (изменение цвета кожи), из-за реакции химических веществ в ароматизаторе с ультрафиолетовым излучением в воздухе", – сказала врач из Лос-Анджелеса.

Федоненко объяснила, что эти химические вещества, вступая в реакцию с ультрафиолетовым светом, создают пятнистый рисунок с покраснением и пигментацией, который забивается в складки кожи.

"Шея – это область, где, по моим наблюдениям, у пациентов повреждения от солнца на 15,5% сильнее, чем на лице, главным образом потому, что большинство людей не уделяют этой области должного внимания", – добавила она.

Эксперт добавила, что это происходит потому, что в тонкой коже вокруг шеи недостаточно сальных желез для быстрого восстановления после химического раздражения, в отличие от более толстой кожи на руках или коже головы.

Канадский врач доктор Ррон Бейтуллаху поддержал слова Федоненко, подтвердив, что это может вызвать изменения пигментации, которые могут длиться несколько месяцев.

"Кожа в этой области тонкая, с большим количеством кровеносных сосудов и часто подвергается воздействию солнечных лучей, из-за чего она сильнее впитывает влагу и раздражается", – сказал он.

Со слов доктора, с медицинской точки зрения, наибольшая проблема заключается в фотореакциях.

"Использование ароматических веществ в сочетании с солнцем может вызвать покраснение, изменение цвета кожи и долговременные пигментные изменения, сохраняющиеся в течение нескольких месяцев".

С его слов, при нанесении духов на шею аромат также будет воздействовать на крупные кровеносные и лимфатические сосуды.

"Хотя уровни воздействия пока еще низкие, повторный контакт, вероятно, вызовет контактный дерматит, жжение или отсроченную реакцию на ощущения", – сказал он.

Вместо этого, по словам Беджуллаху, следует сосредоточиться на распылении ароматизаторов на одежду или участки тела, менее подверженные воздействию солнечных лучей.

