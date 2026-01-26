Врач разобрала мифы об облысении и назвала тревожные симптомы
По ее словам, эти утверждения некорректны. Волосяные фолликулы, объяснила Галлямова, реагируют на сильные переживания с задержкой – чаще всего через 2-3 месяца после стрессового эпизода. Именно поэтому пациенты редко связывают ухудшение состояния волос с перенесенными событиями.
И андрогенетическая алопеция у мужчин, подчеркнула врач, не связана с избытком тестостерона.
"Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов – андрогенов. Это генетически обусловленная чувствительность волосяных фолликулов к ним. Уровень гормонов у мужчин с редеющими волосами может быть абсолютно нормальным", – рассказала трихолог "Газете.Ru".
Галлямова также обратила внимание на формы алопеции, которые легко пропустить. Так, гнездная и рубцовая алопеция нередко развиваются постепенно и не всегда сопровождаются выраженным выпадением волос. Эти формы относятся к аутоиммунным заболеваниям. Иногда первыми эти изменения замечают парикмахеры, а не сами пациенты.
"У мужчин проблему часто выявляют поздно из-за коротких стрижек: из-за них медленное истончение волос остается незаметным, и к врачу пациенты приходят уже на стадии выраженного поредения в теменной зоне", – предупреждает врач.
Галлямова советует не откладывать визит к врачу при появлении тревожных симптомов. Среди них:
- обильное выпадение волос, продолжающееся более двух-трех недель;
- зуд и болезненность кожи головы;
- ощущение "мурашек";
- корочки;
- уплотнения;
- выраженная перхоть;
- постепенное поредение без заметного выпадения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
