Врач разобрала мифы об облысении и назвала тревожные симптомы

Доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова прокомментировала распространенные мнения о том, что мужское облысение отражает высокий уровень тестостерона, а стресс выступает "мгновенным" триггером потери волос, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эти утверждения некорректны. Волосяные фолликулы, объяснила Галлямова, реагируют на сильные переживания с задержкой – чаще всего через 2-3 месяца после стрессового эпизода. Именно поэтому пациенты редко связывают ухудшение состояния волос с перенесенными событиями.

И андрогенетическая алопеция у мужчин, подчеркнула врач, не связана с избытком тестостерона.

"Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов – андрогенов. Это генетически обусловленная чувствительность волосяных фолликулов к ним. Уровень гормонов у мужчин с редеющими волосами может быть абсолютно нормальным", – рассказала трихолог "Газете.Ru".

Галлямова также обратила внимание на формы алопеции, которые легко пропустить. Так, гнездная и рубцовая алопеция нередко развиваются постепенно и не всегда сопровождаются выраженным выпадением волос. Эти формы относятся к аутоиммунным заболеваниям. Иногда первыми эти изменения замечают парикмахеры, а не сами пациенты.

"У мужчин проблему часто выявляют поздно из-за коротких стрижек: из-за них медленное истончение волос остается незаметным, и к врачу пациенты приходят уже на стадии выраженного поредения в теменной зоне", – предупреждает врач.

Галлямова советует не откладывать визит к врачу при появлении тревожных симптомов. Среди них:

обильное выпадение волос, продолжающееся более двух-трех недель;

зуд и болезненность кожи головы;

ощущение "мурашек";

корочки;

уплотнения;

выраженная перхоть;

постепенное поредение без заметного выпадения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

