Общество

6 февраля – день Аксиньи: напоминание о запретах и скорой весне

дом, снег, деревня, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:16 Фото: pexels
6 февраля ежегодно в народном календаре отмечают праздник, который носит названия Аксиньин день, Аксинья Весноуказательница и Аксинья Полузимница, сообщает Zakon.kz.

Считалось, что с этой даты зима словно делится пополам. В этот день также подводили промежуточные итоги зимовки.

Также пристальное внимание уделяли ценам на хлеб. То, что происходило на рынке к 6 февраля, воспринимали как своего рода прогноз на год.

К тому в этот день старались особенно внимательно отнестись к тем, кто нуждался в поддержке больше других, – детям, пожилым, больным родственникам, одиноким соседям.

Существовало негласное правило – хотя бы один раз за день сделать доброе дело осознанно, зайти к человеку, который давно не выходил из дома, помочь с тяжелыми ведрами или дровами, подменить в работе, просто выслушать.

Конечно же, предки надеялись – настроение, в котором семья проведет 6 февраля, во многом задаст тон оставшейся части зимы.

Запреты

Прежде всего в праздник возбранялась грубость. Ругаться, повышать голос, унижать домочадцев или соседей в этот день считалось особенно опасным. Еще, как сказано в публикации издания "Известия", существовало поверье, что такие действия "затягивают" в дом беду и надолго лишают людей покоя.

Что еще нельзя делать

  • начинать новые крупные дела – они будут идти тяжело и с потерями;
  • выполнять тяжелую физическую работу без необходимости, особенно людям старшего возраста;
  • стричь волосы и ногти – можно "укоротить" собственную жизнь;
  • заниматься рукоделием – могут "привязаться" болезни и усталость;
  • перестилать, менять постель, особенно у детей и больных, – есть риск лишиться спокойного сна и благополучия;
  • ставить квас и другие напитки, требующие брожения, – к "играющему", нестабильному году и возможному неурожаю;
  • вязать узлы на веревках, нитках, лентах – можно "запутать" свою судьбу.

Народные приметы

Не обходилось и без наблюдения за природными явлениями.

  • вьюга, метель, резкий ветер – к поздней, затяжной весне, затруднениям при полевых работах и возможному неурожаю;
  • редкие, высокие облака на светлом небе – к скорому потеплению и устойчивой оттепели;
  • хорошая, солнечная погода с мягким морозцем – к ранней весне и хорошей погоде в посевную.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
