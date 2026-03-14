Полиция Алматы показала, как курьеры оправдывают свои нарушения на дорогах

Департамент полиции (ДП) Алматы подготовил подборку видеозаписей с нагрудных видеорегистраторов сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Так, на кадрах запечатлены реальные рейды и живые диалоги, в ходе которых курьеры поясняют причины своих противоправных действий.

Как отмечают в полиции, в подобных ситуациях наиболее часто звучат типичные оправдания:

спешка при выполнении заказа,

незнание требований законодательства,

отсутствие времени на соблюдение правил либо уверенность в том, что допущенное нарушение не представляет опасности для окружающих.

