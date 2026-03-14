Полиция Алматы показала, как курьеры оправдывают свои нарушения на дорогах
Фото: pexels
Департамент полиции (ДП) Алматы подготовил подборку видеозаписей с нагрудных видеорегистраторов сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.
Так, на кадрах запечатлены реальные рейды и живые диалоги, в ходе которых курьеры поясняют причины своих противоправных действий.
Как отмечают в полиции, в подобных ситуациях наиболее часто звучат типичные оправдания:
- спешка при выполнении заказа,
- незнание требований законодательства,
- отсутствие времени на соблюдение правил либо уверенность в том, что допущенное нарушение не представляет опасности для окружающих.
Чуть ранее мы рассказывали, что полиция Алматы "встряхнула" курьерские службы: многие оказались без прав и страховки.
