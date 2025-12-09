Замена удостоверения личности в Казахстане: где и как это сделать без очередей в ЦОНе
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили подробную инструкцию по оформлению удостоверения личности через терминал документирования, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий видеоролик сегодня, 9 декабря 2025 года, опубликовали в Instagram госкорпорации.
Подробная инструкция:
- Получите талон у оператора ЦОНа.
- Пройдите к терминалу документирования и выберите услугу по замене удостоверения личности.
- Введите ваш номер телефона и ИИН для авторизации.
- После вам поступит SMS-сообщение от 1414, в всплывающем окне необходимо будет ввести код из SMS.
- Начните процесс биометрической идентификации личности.
- Сделав фотографию, которая в дальнейшем может быть применена для документа, выпустите ЭЦП-ключ, создайте и запомните PIN-код.
- На следующем этапе можно будет переснять фото.
- Далее поставьте подпись, выберите способ оплаты через QR-код и проведите оплату.
- Подпишите заявку с помощью биометрии.
- После поступает SMS-уведомление от 1414 со ссылкой на "Талон регистрации заявки", который также можно скачать, отсканировав QR-код на экране.
- После оформления заявления через терминал необходимо будет подойти к сотруднику миграции, чтобы сдать старое удостоверение.
- Когда документ будет готов, вам поступит SMS-уведомление. Забрать готовый документ можно в секторе выдачи готовых документов.
"Срок изготовления удостоверения личности – 15 рабочих дней. Срок обслуживания можно ускорить", – заключили в "Правительстве для граждан".
