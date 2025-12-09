#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

Замена удостоверения личности в Казахстане: где и как это сделать без очередей в ЦОНе

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:36 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили подробную инструкцию по оформлению удостоверения личности через терминал документирования, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик сегодня, 9 декабря 2025 года, опубликовали в Instagram госкорпорации.

Подробная инструкция:

  1. Получите талон у оператора ЦОНа.
  2. Пройдите к терминалу документирования и выберите услугу по замене удостоверения личности.
  3. Введите ваш номер телефона и ИИН для авторизации.
  4. После вам поступит SMS-сообщение от 1414, в всплывающем окне необходимо будет ввести код из SMS.
  5. Начните процесс биометрической идентификации личности.
  6. Сделав фотографию, которая в дальнейшем может быть применена для документа, выпустите ЭЦП-ключ, создайте и запомните PIN-код.
  7. На следующем этапе можно будет переснять фото.
  8. Далее поставьте подпись, выберите способ оплаты через QR-код и проведите оплату.
  9. Подпишите заявку с помощью биометрии.
  10. После поступает SMS-уведомление от 1414 со ссылкой на "Талон регистрации заявки", который также можно скачать, отсканировав QR-код на экране.
  11. После оформления заявления через терминал необходимо будет подойти к сотруднику миграции, чтобы сдать старое удостоверение.
  12. Когда документ будет готов, вам поступит SMS-уведомление. Забрать готовый документ можно в секторе выдачи готовых документов.

"Срок изготовления удостоверения личности – 15 рабочих дней. Срок обслуживания можно ускорить", – заключили в "Правительстве для граждан".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:36
Фото на удостоверение и паспорт: важная информация для казахстанцев

О том, в каком секторе ЦОНа можно получить готовые документы и что будет, если опоздать, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Правительство завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе
16:54, Сегодня
Правительство завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе
Можно ли в Казахстане получить удостоверение в день 16-летия
11:21, 15 мая 2025
Можно ли в Казахстане получить удостоверение в день 16-летия
Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности
13:58, 03 апреля 2025
Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: