Каким командам можно научить кошку

Несмотря на то, что кошки считаются независимыми, это вовсе не означает, что их нельзя ничему научить. У них прекрасно развит язык тела, и многие жесты они воспринимают интуитивно, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уверены, что владельцу питомца необходимо запастись терпением, и тогда вы сможете "договориться" с пушистым другом.

По словам зоопсихолога-грумера Дарьи Ролдугиной, конкретных жестов, как у собак, которые понимает каждый кот и кошка, нет. Но в целом коты, когда попадают в свою семью, быстро адаптируются и хорошо считывают поведение человека – жестикуляцию, телодвижение, тон голоса.

Они все это запоминают и потом знают, как им лучше действовать, чтобы получить то, что они хотят, или снизить напряженную обстановку.

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"Если активно заниматься тренировкой кота на протяжении недели, то он может выучить команды, где используется жестикуляция рук. Ладонь над головой – сидеть, указание на место – команда "место", жест, который означает "подойди ко мне" и так далее. В дальнейшем при многократном повторении жестов коты понимают, что от них хочет человек, и выполняют нужные действия". Дарья Ролдугина

В продолжении публикации издания РБК Life указаны несколько примеров действий людей, которые они могут делать, когда хотят донести определенную информацию до своего питомца.

Отворачивание

Повернитесь спиной к коту во время игры каждый раз, когда он начинает делать нежелательные действия (кусаться, царапаться). Тем самым вы показываете нежелание продолжать игру, и кот начинает анализировать, почему так происходит.

Движение по траектории

Если кот очень напуган, например, уличный, но вам нужно подойти к нему, стоит это делать, двигаясь по дуге. Так вы транслируете, что не желаете проявлять агрессию.

Демонстрация спокойствия

Когда кот находится в стрессовом состоянии, а причины могут разными (испуг от шума, переезд, поход к ветеринару или грумеру), то один из способов успокоить его – проявить сигналы примирения, которые снижают напряжение. Варианты могут показаться забавными, но они проверены на практике. Все эти сигналы коты сами используют в коммуникации:

зевать активно или облизываться;

повернуть голову в сторону и не смотреть на кота;

имитировать обнюхивание.

Медленное моргание

Чтобы укрепить доверие с питомцем, можно медленно моргать, глядя на кошку. Если кошка отвечает взаимным морганием, то это говорит о крепком доверии и в целом хороший способ для укрепления связи хозяина и питомца.

Жест разделения

Когда кот проявляет агрессию или необходимо снизить возбуждение (драка котов, нападение кота на собаку, на человека), можно использовать жест разделения. Например, просто рукой, каким-либо предметом между котом и объектом нападения поставить разделяющий предмет. Это для них четкий сигнал прекратить действия.

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко добавила, что, выстраивая взаимоотношения с животным, важно помнить о поощрении.

"Всегда награждайте кошку за желательное поведение. Это может быть приятное поглаживание или лакомство. Для поощрения и угощения питомца рекомендуем использовать специальные промышленные лакомства, а не еду со стола (она, как правило, чрезмерно жирная и соленая для кошки). Особенно важно использовать лакомства после игры, ведь игра для кошки – это всегда охота, а удачная охота требует вкусного угощения". Марианна Онуфриенко

Она привела еще несколько примеров грамотных действий для владельцев кошек.

Фото: pexels

Движение указательным пальцем вправо и влево

Это один из самых простых способов установить контакт с питомцем. Для кошек этот жест привычный, так как их основная добыча, как правило, передвигается горизонтально. Поэтому интуитивно кошки внимательнее воспринимают горизонтальные движения, а не, например, вертикальные. После привлечения внимания можете протянуть питомцу палец, остановиться на уровне его мордочки и дать возможность подойти и принюхаться. Это напомнит кошке естественный ритуал приветствия (легкое касание носами со своими сородичами), что поможет повысить уровень доверия к вам.

Постукивание пальцем по полу

Если нужно переключить внимание питомца, можно слегка постучать пальцем по полу или по другой горизонтальной поверхности. Этот жест напоминает кошкам призыв матери котятам. Помимо этого, звук похож на постукивание лежащей кошкой хвостом об пол, что говорит о расслабленном, спокойном состоянии питомца.

Развернутая ладонь

При общении с пугливыми кошками важно избегать резких движений. Раскрытая, расслабленная ладонь поможет питомцу успокоиться и понять, что пространство не представляет для него угрозы. Поднимите руку на уровень глаз кошки и позвольте обнюхать ее, при этом не двигая пальцами.

Грамотная реакция на шипение

В момент угрозы кошка отпугивает врагов шипением. Если кошка шипит, просто оставьте ее и займитесь своими делами. Не стоит пытаться успокоить или погладить кошку в моменте, дайте ей время успокоиться самой.

Расслабленный взгляд

Взгляд, конечно, не относится к жестам, но эту тему нельзя обойти вниманием. В кошачьем мире долгий и пристальный взгляд – это вызов, а вот переключение взгляда – например, с морды на уши, хвост, лапы или тело – знак дружелюбия. Если вам нужно успокоить кошку и дать ей ощущение безопасности, не смотрите на кошку в упор и медленно, расслабленно моргайте. Вы заметите, что вам с большой вероятностью ответят тем же.

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