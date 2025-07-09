Опасные магнитные бури обрушатся на Землю с 10 июля

Эксперты предупреждают, что, начиная с 10 июля 2025 года ожидаются мощные магнитные бури, которые могут вызвать серьезные неприятности у тех, кто метеозависим, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные дни

Несмотря на то, что магнитные бури – явление достаточно частое и происходящее практически каждый месяц, многим предстоит столкнуться с определенными сложностями, связанными с усилением геомагнитной активности.

Так, магнитные бури прогнозируются на периоды с 10 по 11 июля и с 22 по 23 июля.

Кроме того, геомагнитные возмущения ожидаются также 12, 13, 21, 28 и 29 июля.

Основные симптомы метеозависимости, как отмечено в публикации издания Ftimes, включают:

постоянную слабость и усталость;

приступы тошноты и рвоты;

головные боли различной интенсивности;

повышение артериального давления;

резкие перепады настроения.

Как себя защитить

Медики советуют несколько проверенных способов облегчить самочувствие во время магнитных бурь:

Сократите пребывание на улице: в периоды повышенной солнечной активности лучше по возможности оставаться дома, чтобы избежать резкого ухудшения состояния.

Контролируйте рацион: исключите острые и жирные блюда, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам.

Пейте достаточно воды: Важно пить много чистой воды – чай и кофе не считаются полезной жидкостью, поэтому от них лучше временно отказаться.

Ограничьте физическую нагрузку: если накопилось много дел, перенесите их на более спокойное время, чтобы не снижать качество выполнения и не перегружать организм.

Больше отдыхайте: найдите время для полноценного отдыха и не забывайте делать легкую зарядку.

Проводите время на свежем воздухе: прогулки в парках, лесу или просто на улице помогут улучшить общее состояние и снять напряжение.

Ранее мы сообщали, что 10 июля 2025 года можно будет наблюдать астрономическое явление под названием Оленье полнолуние.

