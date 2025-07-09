Опасные магнитные бури обрушатся на Землю с 10 июля
Фото: pexels
Эксперты предупреждают, что, начиная с 10 июля 2025 года ожидаются мощные магнитные бури, которые могут вызвать серьезные неприятности у тех, кто метеозависим, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные дни
Несмотря на то, что магнитные бури – явление достаточно частое и происходящее практически каждый месяц, многим предстоит столкнуться с определенными сложностями, связанными с усилением геомагнитной активности.
Так, магнитные бури прогнозируются на периоды с 10 по 11 июля и с 22 по 23 июля.
Кроме того, геомагнитные возмущения ожидаются также 12, 13, 21, 28 и 29 июля.
Основные симптомы метеозависимости, как отмечено в публикации издания Ftimes, включают:
- постоянную слабость и усталость;
- приступы тошноты и рвоты;
- головные боли различной интенсивности;
- повышение артериального давления;
- резкие перепады настроения.
Как себя защитить
Медики советуют несколько проверенных способов облегчить самочувствие во время магнитных бурь:
- Сократите пребывание на улице: в периоды повышенной солнечной активности лучше по возможности оставаться дома, чтобы избежать резкого ухудшения состояния.
- Контролируйте рацион: исключите острые и жирные блюда, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам.
- Пейте достаточно воды: Важно пить много чистой воды – чай и кофе не считаются полезной жидкостью, поэтому от них лучше временно отказаться.
- Ограничьте физическую нагрузку: если накопилось много дел, перенесите их на более спокойное время, чтобы не снижать качество выполнения и не перегружать организм.
- Больше отдыхайте: найдите время для полноценного отдыха и не забывайте делать легкую зарядку.
- Проводите время на свежем воздухе: прогулки в парках, лесу или просто на улице помогут улучшить общее состояние и снять напряжение.
Ранее мы сообщали, что 10 июля 2025 года можно будет наблюдать астрономическое явление под названием Оленье полнолуние.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript