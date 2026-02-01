Чем опасен дефицит омега-3 и как он отражается на здоровье

Врач-эндокринолог Вероника Савенко объяснила, почему жирные кислоты важны для организма и как проявляется их дефицит, сообщает Zakon.kz.

Жирные кислоты омега-3 нужны для нормальной работы организма. Они входят в состав клеточных мембран, поддерживают сосуды, зрение, эндокринную и иммунную системы. Главное – получать их из пищи, а не сразу из БАДов, пишет doctorpiter.ru.

По словам эндокринолога Вероники Савенко, недостаток омега-3 приводит к хроническому воспалению – тихому, но долгосрочному повреждению сосудов, печени, гормональной системы и обмена веществ. Оно связано с ожирением, инсулинорезистентностью, атеросклерозом и гормональными сбоями.

Что происходит в организме при нехватке омега-3

Повышается "плохой" холестерин, сосуды теряют эластичность. Именно омега-3 снижает уровень триглицеридов и улучшает липидный профиль, тем самым защищая от холестериновых бляшек. Сосуды становятся сильнее, снижается риск атеросклероза, повышенного давления и болезней сердца. Печень становится "жирной". Омега-3 улучшает чувствительность органа к инсулину, защищая печень от жирового гепатоза. Болят суставы, появляется скованность движений. Жирные кислоты уменьшают воспалительную боль, восстанавливают мышцы. По этой причине они так необходимы пожилым и людям с артритами и артрозами. Ухудшается память, снижается концентрация. Омега-3 (DHA) – строительный компонент нейронов, который улучшает нейропластичность. Он также снижает нейровоспаление, которое заставляет нас страдать от провалов в памяти. Зрение начинает падать. Омега-3 необходима и для наших глаз, так как она поддерживает качество зрения. Страдает мочевыводящая система. За счет снижения системного воспаления омега-3 может уменьшать воспалительный фон при хронических состояниях, то есть помогать при цистите, пиелонефрите, мочекаменной болезни. Ухудшается обмен веществ и работа гормональной системы. Омега-3 не гормон, но она улучшает чувствительность гормональных рецепторов и снижает воспаление, мешающее работе инсулина и лептина – того самого "гормона голода".

Как отметила врач, омега-3 – противовоспалительные жирные кислоты, которые поддерживают работу почти всех органов и систем. Для здоровья важны не только они, но и другие полезные жиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

