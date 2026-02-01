#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
Советы

Чем опасен дефицит омега-3 и как он отражается на здоровье

БАДы, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 13:46 Фото: freepik
Врач-эндокринолог Вероника Савенко объяснила, почему жирные кислоты важны для организма и как проявляется их дефицит, сообщает Zakon.kz.

Жирные кислоты омега-3 нужны для нормальной работы организма. Они входят в состав клеточных мембран, поддерживают сосуды, зрение, эндокринную и иммунную системы. Главное – получать их из пищи, а не сразу из БАДов, пишет doctorpiter.ru.

По словам эндокринолога Вероники Савенко, недостаток омега-3 приводит к хроническому воспалению – тихому, но долгосрочному повреждению сосудов, печени, гормональной системы и обмена веществ. Оно связано с ожирением, инсулинорезистентностью, атеросклерозом и гормональными сбоями.

Что происходит в организме при нехватке омега-3

  1. Повышается "плохой" холестерин, сосуды теряют эластичность. Именно омега-3 снижает уровень триглицеридов и улучшает липидный профиль, тем самым защищая от холестериновых бляшек. Сосуды становятся сильнее, снижается риск атеросклероза, повышенного давления и болезней сердца.
  2. Печень становится "жирной". Омега-3 улучшает чувствительность органа к инсулину, защищая печень от жирового гепатоза.
  3. Болят суставы, появляется скованность движений. Жирные кислоты уменьшают воспалительную боль, восстанавливают мышцы. По этой причине они так необходимы пожилым и людям с артритами и артрозами.
  4. Ухудшается память, снижается концентрация. Омега-3 (DHA) – строительный компонент нейронов, который улучшает нейропластичность. Он также снижает нейровоспаление, которое заставляет нас страдать от провалов в памяти.
  5. Зрение начинает падать. Омега-3 необходима и для наших глаз, так как она поддерживает качество зрения.
  6. Страдает мочевыводящая система. За счет снижения системного воспаления омега-3 может уменьшать воспалительный фон при хронических состояниях, то есть помогать при цистите, пиелонефрите, мочекаменной болезни.
  7. Ухудшается обмен веществ и работа гормональной системы. Омега-3 не гормон, но она улучшает чувствительность гормональных рецепторов и снижает воспаление, мешающее работе инсулина и лептина – того самого "гормона голода".

Как отметила врач, омега-3 – противовоспалительные жирные кислоты, которые поддерживают работу почти всех органов и систем. Для здоровья важны не только они, но и другие полезные жиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвал пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Доктор Павлова рассказала, чем опасен дефицит магния в организме
04:03, 28 февраля 2024
Доктор Павлова рассказала, чем опасен дефицит магния в организме
Чем опасен для здоровья шашлык
20:16, 29 апреля 2023
Чем опасен для здоровья шашлык
Врач назвала специи, опасные для здоровья
23:17, 25 сентября 2024
Врач назвала специи, опасные для здоровья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Противоречивая информация появилась о трансфере звёздного бразильца в КПЛ
14:52, Сегодня
Противоречивая информация появилась о трансфере звёздного бразильца в КПЛ
Конфуз случился с боксёром во время боя в Нью-Йорке
14:31, Сегодня
Конфуз случился с боксёром во время боя в Нью-Йорке
Экс-форвард сборной Сенегала и "Дженоа" находится на просмотре в "Кызылжаре"
14:06, Сегодня
Экс-форвард сборной Сенегала и "Дженоа" находится на просмотре в "Кызылжаре"
Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом на топ-турнир в Астане
13:39, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом на топ-турнир в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: