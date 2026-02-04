Как оформить один из самых популярных документов без похода в ЦОН

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" рассказали, что получение справки о наличии или отсутствии судимости является одной из популярных услуг в eGov mobile и eGov.kz. А также подсказали, как получить этот документ, не выходя из дома, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что справка о наличии или отсутствии судимости важна для множества ситуаций: оформление визы, получение вида на жительство или предъявление по месту требования.

Как получить справку о несудимости на портале eGov.kz

Авторизуйтесь на портале и перейдите в "Трудоустройство и занятость" в разделе "Гражданам/Бизнесу".

В разделе "Трудоустройство и поиск работы" выберите услугу "Справка о несудимости".

Заполните необходимые поля и подпишите услугу.

Результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

С подробной инструкцией по получению справки через мобильное приложение eGov Mobile можно ознакомиться в карусели поста.

Далее следует важное напоминание:

"За оказание государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания" взимается государственная пошлина. После успешной оплаты государственной пошлины необходимо подписать заявку на получение услуги. Заявки, не подписанные после оплаты, к рассмотрению не принимаются".

Кроме того, немного ранее в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" рассказали, нужно ли приносить медицинскую справку в спецЦОН для получения водительских прав.