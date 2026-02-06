#Казахстан в сравнении
Советы

Как родителям справиться с характером подростка

Советы, психолог, подростки, родители, переходный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 18:33 Фото: pixabay
Психолог рассказала, как помочь ребенку преодолеть сложный переходный возраст и правильно реагировать на его вспышки гнева и раздражительности, сообщает Zakon.kz.

Как объяснила психолог Оксана Надеина, гнев, агрессия и раздражение обостряются у детей в подростковом возрасте и часто они связаны с процессом взросления, сепарации от родителей и близких взрослых и попытками занять свое место в социуме. Сверх всего этого на их плечи ложится школьная и внешкольная нагрузка, истощающая психические ресурсы чада, – это первое, на что нужно обратить внимание и постараться облегчить ношу при необходимости.

Также злость может возникать в ответ на действия окружающих, навязывающих подростку свою точку зрения и будто бы лишающих его права на собственный опыт, выбор.

"Если вы столкнулись с агрессией ребенка, то в первую очередь проясните, что сейчас с ним происходит, что он хочет сейчас больше всего. Далее в зависимости от ответов принимайте решение, как найти с ребенком общий язык и договориться", – цитирует специалиста издание Ural Press.

Недовольство наследника, к примеру, может подогревать неблагополучная атмосфера в доме на фоне нравоучений о "правильности и хорошести", слишком большая ответственность или игнорирование его "я".

"Если ваш ребенок показывает свою злость, проясните причины, что ему не понравилось или что его не устраивает, отчего он раздражен. Уточните, как он хотел бы, чтобы произошло по-другому. Ответы на эти вопросы помогут вам понять внутренний мир ребенка и рассказать полезные варианты решения. Если вспышки гнева происходят часто, ребенок вас не слышит, не идет на контакт, необходимо прийти на прием к семейному психологу, который поможет понять причины такого поведения и скорректирует модель ваших отношений с ребенком", – подытожила эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что позволяет мошенникам выявлять активных и наиболее уязвимых пользователей в интернете.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
