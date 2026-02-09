#Казахстан в сравнении
Советы

Известны знаки зодиака, которых ждет невероятный драйв в первой половине 2026 года

Скорость, закат, машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 05:30 Фото: pexels
Астрологи обещают, что первая половина 2026 года станет временем, когда правила игры изменятся в пользу легкости. Юпитер щедро "раздаст" оптимизм и подкинет неожиданные возможности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, для трех знаков зодиака этот период станет похожим на режим "зеленой волны": куда бы они ни направились, все светофоры переключаются вовремя.

Телец

Проекты, которые долго пылились в папке "когда-нибудь", неожиданно наберут обороты. В профессиональном плане все будет складываться подозрительно гладко, но не стоит искать подвох – это результат вашей настойчивости, усиленный поддержкой планет. Отношения станут более прозрачными: внутри появится кристальная ясность и уверенность.

Стрелец

Ваше природное жизнелюбие сейчас работает как мощный магнит. Творческие идеи, которые раньше казались слишком смелыми или сложными, наконец-то получат платформу для реализации. Космические транзиты добавляют Стрельцам веса в обществе и уверенности в каждом шаге. Это идеальное время для расширения круга общения и поиска единомышленников. Поддержка придет без титанических усилий.

Водолей

Те сферы, где раньше наблюдался застой, начнут двигаться с невероятной скоростью. Ваши идеи наконец-то услышат и, что важнее, оценят по достоинству. Это существенно поднимет самооценку и даст силы для новых свершений. Харизма Водолеев в этот период будет на пике, что поможет наладить связи и в карьере, и в личных делах.

Ранее были названы три знака зодиака, которые всегда попадают в неудобные ситуации.

Аксинья Титова
