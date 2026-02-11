Кто изменит жизнь раз и навсегда: прогноз для Львов после 12 февраля
Так, после 12 февраля у этого огненного знака возможны эмоциональные перепады и неожиданные всплески чувств. Также старые переживания могут напомнить о себе, но не стоит их подавлять.
Позвольте себе прожить этот момент и отпустить прошлое.
Что касается профессиональной сферы, то там появится стремление навести порядок. Захочется четко обозначить границы, пересмотреть обязанности и расставить приоритеты. Во второй половине месяца вероятен разговор с руководством, который поможет многое прояснить.
В личной жизни наступает период честности и открытости. Как сказано в публикации издания "Хибины", один из близких людей может проявить себя неожиданным образом. Есть еще один совет: не избегайте откровенных разговоров.
Кроме того, февраль благоприятен для перемен в доме. Перестановка, избавление от ненужного или небольшое обновление интерьера положительно скажутся на вашем внутреннем состоянии.
Астрологи рекомендуют:
"Замедлитесь и перестаньте требовать от себя невозможного. Отличной идеей станет небольшое путешествие или смена обстановки".
