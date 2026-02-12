"Страшная" пятница, 13-е: запреты на этот день и советы каждому знаку зодиака

Установка о том, что пятница 13-е – опасный день неудач давно вошла в обиход. Действительно ли беды неизбежны в такой день, рассказала астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, если взглянуть на пятницу 13-ю через призму нумерологии, астрологии и исторических практик, картина поменяется: вместо "зловещего" дня возникает образ переходного момента, времени переоценки и завершения циклов.

Пустовалова отмечает, что есть несколько позиций: само число 13 и день недели – пятница. И разбирать их нужно вместе.

Число 13 в нумерологии связано с трансформациями. Оно следует за числом 12, которое символизирует завершение циклов и порядков, а само число 13 – это уже переходное состояние, то есть буквально отказ от устаревших моделей, принципов, действий – и переход во что-то новое. Именно поэтому различные культуры ассоциировали пятницу 13 с чем-то разрушительным.

"На самом деле, это больше субъективное мнение. То есть здесь нужно отталкиваться от того, что да, мы и вправду завершаем какие-то циклы и этапы через обновление. Но при этом мы и наоборот обновляемся через какие-то завершающие этапы, периоды, связанные с определенными циклами", – объясняет астролог 5-tv.ru.

Пятница в астрологии – это День Венеры, а Венера ассоциируется с определенными ценностями, отношениями, финансами и расстановкой жизненных приоритетов. Поэтому сама комбинация из силы, числа и дня подчеркивает темы выбора, переоценки значимых сфер жизни.

"Практика показывает, что именно в эти даты люди остро ассоциируют происходящее с ними и буквально накладывают на свою жизнь, говоря о том, что все происходящее разнится с тем, что они считают для себя абсолютно нормальным. Поэтому они буквально обостряют свои реакции на определенные события. Из-за этого идет накал страстей, который ощущают буквально все", – отметила астропсихолог.

Исторически пятница 13 связана с различными ритуальными практиками. Однако смысл их заключался не в привлечении удачи и финансов – это был больше символический этап завершения различных циклов, освобождения от ограничений.

Также это была фиксация намерений на будущее, так как считалось, что у пятницы 13 есть своя сила, свои мощные энергии, которые необходимо активировать во благо.

"Этот день требует больше осознанности, чем осторожности, поэтому будьте внимательны", – предупреждает астролог.

Что нельзя делать знакам зодиака в пятницу 13

Не подбирать какие-то найденные вещи, особенно монеты;

Не брать ничего ни у кого на время, даже посуду у соседа. В этот день такие действия нарушают цикл энергетического обмена;

Стоит отказаться от различных поездок, командировок, путешествий. Лучше остаться дома и провести время с близкими;

Не нужно давать или брать деньги в долг – таким образом можно спугнуть свои финансовые возможности и финансовую удачу на длительный промежуток времени и потом очень долго жить в состоянии и ощущении бедности;

Не стоит проводить важные сделки, переговоры, подписывать важные бумаги;

Нельзя выяснять отношения, осуждать кого-либо за спиной, тем более конфликтовать или выводить на негативные эмоции других людей;

Не играть свадьбы, не расписываться в загсе, не совершать помолвки – это историческая примета, имеющая религиозный подтекст.

Лучше отказаться от операций, лечения зубов, потому что энергетика не сопутствует благому завершению этих циклов;

Не рукодельничать, так как негативная энергия будет буквально "вшиваться" в жизнь.

Что можно и нужно делать в пятницу 13 знакам зодиака

Работать над своими ценностями;

Анализировать и планировать стратегии действий, как на работе, так и во всей жизни;

Завершать циклы и подводить итоги;

Анализировать определенные процессы, по итогу которых отказываться от нерабочих инструментов;

Спокойно работать в привычном темпе.

Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу 13

Овнам обязательно нужно заниматься теми делами, которые они долгое время откладывали на потом.

Тельцам нужно обратить внимание на свое физическое состояние и не тратить силы на какие-то ненужные задачи.

Близнецам необходимо внимание свое обратить на трудовую дисциплину и взаимоотношения с руководством, так как возможны некоторые шероховатости, которые лучше исправить в моменте.

Ракам нужно забыть о том, чтобы создать что-то новенькое, и заниматься самыми рутинными делами, так как новые проекты им не принесут такого результата, который они хотят.

Львам ни в коем случае нельзя лениться. Лучше поучаствовать в каких-то мероприятиях, показать свои навыки, умения, и наслаждаться ими в моменте.

Девам нужно оберегать своих родственников от негативных эмоций. Поэтому лучше ничем им о своих проблемах не рассказывать и выводить все в позитивные эмоции. Если не хочется, то лучше не говорить вообще.

Весам необходимо найти баланс буквально во всем, поэтому лучше заниматься каким-то одним очень важным для себя делом. Стоит исключить формат рассинхронизации и расфокусировки в своем внутреннем состоянии.

Скорпионам необходимо посетить какое-то важное для себя культурное мероприятие, где они смогут показать себя во всей красе.

Стрельцам обязательно нужно слушать свою интуицию, так как из внутренний голос – это буквально их золотой ключик к успеху.

Козерогам нельзя принимать решения на эмоциях. Нужно сначала взвесить все плюсы и минусы ситуации.

Водолеям необходимо очень продуктивно и насыщенно провести этот день, так как у них случится невероятный всплеск энергии, который нужно будет где-то реализовать. Главное правильно расставить приоритеты.

Рыбам, как обычно, захочется сделать кучу дел. Но здесь нужно выделить время для себя и, например, посетить с семьей какие-то заведения, где они смогут пообщаться, побыть на одной душевной волне и, конечно же, поставить совместные цели на будущий год.

Ранее Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому февраль принесет удачу во всех сферах.