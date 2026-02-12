Пятница, 13-е, принесет морозы в Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 13 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большую часть территории Казахстана окажет влияние антициклон, с которым ожидается морозная погода без осадков.

"Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег), гололед, в горных районах юга, юго-востока страны ожидается временами сильный снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по стране ожидаются туман и усиление ветра.

Материал по теме От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года

Ранее синоптики рассказали, какой сюрприз приготовила погода жителям Алматы, Шымкента и Астаны с 13 по 15 февраля 2026 года.