Пятница, 13-е, принесет морозы в Казахстан
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 13 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на большую часть территории Казахстана окажет влияние антициклон, с которым ожидается морозная погода без осадков.
"Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег), гололед, в горных районах юга, юго-востока страны ожидается временами сильный снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по стране ожидаются туман и усиление ветра.
Ранее синоптики рассказали, какой сюрприз приготовила погода жителям Алматы, Шымкента и Астаны с 13 по 15 февраля 2026 года.
