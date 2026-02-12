Врач рассказала, что происходит с организмом без алкоголя

Отказ от алкоголя благотворно влияет на многие органы и системы, уверена врач Мар Мира, сообщает Zakon.kz.

О долгосрочных последствиях она рассказала в интервью изданию Men’s Health. По словам Миры, после прекращения употребления спиртного заметно улучшается состояние кожи, волос и ногтей, а также укрепляется иммунитет.

"Мозг начинает работать яснее и сосредоточеннее, замедляется развитие когнитивных нарушений. Печень, основной орган, отвечающий за выведение токсинов, работает меньше, поэтому риск заболеваний снижается", – объяснила врач.

Кроме того, Мира отметила, что у многих людей нормализуется вес, так как алкоголь содержит много калорий. В то же время она подчеркнула: чем позже человек откажется от спиртного, тем слабее будет эффект.

