Специалисты рассказали, как узнать скорость старения

Психолог и эксперт по спортивной науке назвали простой способ оценить скорость старения, сообщает Zakon.kz.

Психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист по спортивной науке Марко Аркестейн рассказали, как с помощью простых тестов можно оценить скорость старения. Их советы приводит Independent.

Эксперты отмечают, что один из ключевых маркеров здоровья – скорость ходьбы.

Если человек движется со скоростью около 1-1,4 м/с (примерно 5 км/ч), это считается признаком хорошего физического состояния и нормального темпа старения. Скорость ниже 0,8 м/с может свидетельствовать об ускоренном старении, снижении мышечной силы и повышенных рисках для здоровья.

Тейлор также подчеркивает важность оценки скорости мышления. Один из способов – выполнить "когнитивный тест с двойной нагрузкой": идти в обычном темпе и одновременно решать умеренную задачу, например, считать от 100 назад с шагом семь. Если при этом шаг заметно замедляется, появляются ошибки или выраженное напряжение, это может указывать на снижение когнитивных функций.

Эксперты предупреждают, что такие тесты не заменяют медицинскую диагностику, но помогают вовремя заметить тревожные изменения. По их словам, регулярная физическая активность, тренировка внимания и поддержание общего здоровья способны замедлить старение и сохранить функциональность организма.

