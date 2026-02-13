Почему мы чешемся: о каких серьезных заболеваниях может рассказать кожный зуд

Желание почесаться – дискомфорт, который большинство из нас привыкли попросту игнорировать и объяснять, в зависимости от сезона, колючим свитером или летящей пыльцой. Однако, по словам дерматовенеролога, причины зуда могут быть куда менее очевидными. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Как отметила врач-дерматовенеролог Наталья Бербелюк, кожный зуд считается наиболее распространенным симптомом различных заболеваний и встречается чуть ли не у каждого шестого взрослого.

Причин ему множество, но среди самых распространенных:

Сухость кожи

Особенно актуально для пожилых людей и в отопительный сезон, когда жар радиаторов буквально высушивает воздух, а вслед за ним и нашу кожу.

Заболевания кожи

К примеру, такие как дерматит, экзема, псориаз. Вместе с тем за постоянным дискомфортом могут стоять инфекции и паразиты: грибковые поражения, педикулез, ветряная оспа.

И конечно, аллергические реакции, в частности, на косметику, бытовую химию и лекарства тоже никто не отменял.

Болезни внутренних органов

Недуги печени, почек, крови, патологии щитовидной железы, сахарный диабет или нарушения обмена веществ вполне способны спровоцировать зуд.

Психогенные факторы

Сильный стресс или тревожность тоже могут заставить человека чесаться без устали.

Гормональные изменения

Речь о беременности и менопаузе.

Что предпринять

Само по себе ощущение зуда возникает в результате активации нервных окончаний в коже. И в ряде случаев работает как защитный механизм – допустим, при необходимости стряхнуть соринку.

"Чесотку" также вызывают солнечные ожоги, трение об одежду, укусы насекомых. Но! Если она не проходит, пора принимать меры.

"Необходимо прийти на прием к дерматологу, где врач, исходя из анамнеза и осмотра, назначит необходимые анализы и дальнейшее лечение. Лечение может быть системным и наружным и зависит от распространенности процесса, результатов обследований, интенсивности зуда. Протоколов лечения кожного зуда много, подбирается индивидуально", – объяснила Наталья Бербелюк.

Впрочем, на первом этапе любой пациент с подобными жалобами должен пересмотреть свой уход за кожей.

Во-первых, принимайте ванну не более 10-15 минут в прохладной воде, без использования жестких мочалок и моющих средств. Либо ограничьтесь душем. Сразу после "банных процедур" кожу надо увлажнять кремами-эмолентами (создают защитную пленку, смягчают и восстанавливают. – Прим.).

Во-вторых, не забывайте увлажнять кожу и в течение дня.

Выбирайте одежду из деликатных тканей.

Постарайтесь снизить уровень нервного напряжения.

Пользуйтесь дома увлажнителем воздуха.

И наконец, наладьте режим сна и отдыха – это крайне важно для состояния всего организма. Мучает бессонница? Ответы на вопрос, как с ней справиться, и зачем вообще мы спим, – здесь.