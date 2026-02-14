Суставы под угрозой: что нельзя игнорировать в повседневной жизни

Терапевт Дмитрий Демидик назвал привычки, которые разрушают суставы, сообщает Zakon.kz.

В беседе "Ленте.ру" он рассказал, что особенно плохо влияет на суставы недостаток движения.

"Если человек постоянно сидит на диване, в кресле или на стуле, проводя по 8-10 часов в неподвижном положении, то суставы начинают "пересыхать", терять свою эластичность и подвижность, ухудшается их кровоснабжение", – предупредил врач.

Он отметил, что сидячий образ жизни приводит к проблемам с тазобедренным и коленным суставами, также может пострадать и позвоночник.

Однако, по словам эксперта, и чрезмерные спортивные нагрузки могут быть опасны. Особенно, если есть лишний вес. Вообще, ожирение – это серьезная угроза для коленных суставов, стоп и тазобедренных суставов.

Отдельно он призвал следить и за питанием.

"Одной из основных проблем является недостаток белка, витамина D, кальция и магния, что ухудшает состояние костно-суставной системы. Причем употребление продуктов питания, которые сейчас модно называть фастфудом, лишь усиливает воспаление", – уточнил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

