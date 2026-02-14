С какими пороками сердца можно жить, а какие требуют лечения, рассказала кардиолог

14 февраля – не только День влюбленных, но и Международный день осведомленности о пороках сердца. Врачи напоминают: сердечные аномалии бывают врожденными и приобретенными, и далеко не все из них требуют срочного вмешательства, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве РФ, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова объяснила порталу "Доктор Питер", в каких случаях диагноз не мешает жить, а когда без лечения не обойтись.

Врожденные и приобретенные пороки сердца

"Врожденные пороки сердца формируются на этапе внутриутробного развития, когда сердце ребенка только развивается. Самые частые врожденные пороки сердца – это отверстия в перегородках между камерами сердца, сужение клапанов или крупных сосудов, а также неправильное соединение магистральных сосудов", – рассказывает Литвякова.

Некоторые врожденные пороки проявляются сразу после рождения: у ребенка появляются одышка, синюшность губ, быстрая утомляемость. Другие могут долго оставаться незаметными и обнаруживаются уже во взрослом возрасте, иногда случайно – при УЗИ сердца.

Главные причины врожденных пороков сердца:

генетические особенности;

инфекция, перенесенная матерью;

воздействие некоторых лекарств или вредных веществ.

"Приобретенные пороки сердца развиваются уже в течение жизни, чаще у взрослых. Основной удар при этом приходится на клапаны сердца, которые со временем могут повреждаться, – объясняет врач. – Поврежденный клапан либо начинает плохо открываться, создавая препятствие току крови (стеноз), либо неплотно закрывается, позволяя части крови возвращаться обратно (недостаточность). Оба состояния заставляют сердце работать с повышенной нагрузкой".

Главные причины приобретенных пороков сердца:

перенесенная ревматическая лихорадка;

инфекционные поражения внутренней оболочки сердца;

возрастные изменения;

атеросклероз.

С какими пороками сердца можно жить

Диагноз "порок сердца" часто вызывает тревогу, но на практике все не так однозначно. По словам эксперта, с некоторыми дефектами люди живут долгие годы, не испытывая проблем. Однако есть пороки сердца, которые требуют незамедлительного вмешательства врачей.

"Все определяется тем, насколько нарушен нормальный кровоток и способно ли сердце компенсировать возникшую нагрузку", – объясняет Ирина Литвякова.

Есть минимальные изменения в строении сердца, которые долгое время могут не влиять на самочувствие и не мешать полноценной жизни. К ним относятся:

небольшие дефекты в перегородках между камерами сердца;

пролапс (прогибание створок) митрального клапана во время сокращения сердца без значительной утечки крови;

незначительная клапанная недостаточность, обнаруженная случайно во время обследования.

"В большинстве случаев к таким состояниям относится и открытое овальное окно. При подобных диагнозах человек может вести обычный образ жизни, однако ему необходимо регулярно наблюдаться у кардиолога и проходить контрольные обследования для мониторинга состояния", – отмечает кардиолог.

Какие пороки сердца нужно лечить

"Лечение необходимо, если порок существенно нарушает движение крови, сердце вынуждено работать с чрезмерным напряжением, что со временем приводит к его износу", – говорит врач.

На это могут указывать тревожные признаки:

появление одышки даже при небольшой нагрузке;

повышенная утомляемость;

отеки ног;

головокружения;

обмороки;

учащенное сердцебиение.

"Чаще всего активное лечение требуется при выраженном сужении клапанов (митрального или аортального), при их сильной недостаточности, а также при сложных врожденных пороках или тех, что сопровождаются развитием сердечной недостаточности. В таких ситуациях врачи могут назначить медикаментозную терапию, а в ряде случаев рекомендовать хирургическую операцию или установку искусственного клапана", – отмечает кардиолог.

Особого внимания требуют состояния, при которых необходима срочная медицинская помощь. Немедленно обращайтесь к врачу, если:

резко усилилась одышка;

появились боли в груди,

случился обморок;

быстро нарастают отеки;

нарушился ритм сердца.

"Эти симптомы могут быть признаком того, что сердце перестало справляться с нагрузкой", – предупреждает Ирина Литвякова.

Со слов врача, пороки сердца встречаются чаще, чем принято думать: врожденные выявляют примерно у 0,8-1% новорожденных, а среди взрослых приобретенные формы диагностируют у 2-3%, при этом после 60 лет показатель возрастает до 10-15% и выше. Многие изменения долго не дают симптомов и нередко обнаруживаются случайно во время профилактического осмотра, чаще всего при УЗИ сердца.

Литвякова отметила, что современная медицина позволяет большинству пациентов жить долго и активно – более 90% детей с врожденными пороками сегодня доживают до взрослого возраста. Лекарственная терапия снижает нагрузку на сердце, а операции, включая протезирование клапанов, помогают восстановить его функцию и сохранить качество жизни. Продолжительность жизни зависит прежде всего от тяжести порока, своевременной диагностики и регулярного наблюдения у врача: при ответственном подходе люди с таким диагнозом могут прожить полноценную и насыщенную жизнь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.