С какими пороками сердца можно жить, а какие требуют лечения, рассказала кардиолог
Кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве РФ, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова объяснила порталу "Доктор Питер", в каких случаях диагноз не мешает жить, а когда без лечения не обойтись.
Врожденные и приобретенные пороки сердца
"Врожденные пороки сердца формируются на этапе внутриутробного развития, когда сердце ребенка только развивается. Самые частые врожденные пороки сердца – это отверстия в перегородках между камерами сердца, сужение клапанов или крупных сосудов, а также неправильное соединение магистральных сосудов", – рассказывает Литвякова.
Некоторые врожденные пороки проявляются сразу после рождения: у ребенка появляются одышка, синюшность губ, быстрая утомляемость. Другие могут долго оставаться незаметными и обнаруживаются уже во взрослом возрасте, иногда случайно – при УЗИ сердца.
Главные причины врожденных пороков сердца:
- генетические особенности;
- инфекция, перенесенная матерью;
- воздействие некоторых лекарств или вредных веществ.
"Приобретенные пороки сердца развиваются уже в течение жизни, чаще у взрослых. Основной удар при этом приходится на клапаны сердца, которые со временем могут повреждаться, – объясняет врач. – Поврежденный клапан либо начинает плохо открываться, создавая препятствие току крови (стеноз), либо неплотно закрывается, позволяя части крови возвращаться обратно (недостаточность). Оба состояния заставляют сердце работать с повышенной нагрузкой".
Главные причины приобретенных пороков сердца:
- перенесенная ревматическая лихорадка;
- инфекционные поражения внутренней оболочки сердца;
- возрастные изменения;
- атеросклероз.
С какими пороками сердца можно жить
Диагноз "порок сердца" часто вызывает тревогу, но на практике все не так однозначно. По словам эксперта, с некоторыми дефектами люди живут долгие годы, не испытывая проблем. Однако есть пороки сердца, которые требуют незамедлительного вмешательства врачей.
"Все определяется тем, насколько нарушен нормальный кровоток и способно ли сердце компенсировать возникшую нагрузку", – объясняет Ирина Литвякова.
Есть минимальные изменения в строении сердца, которые долгое время могут не влиять на самочувствие и не мешать полноценной жизни. К ним относятся:
- небольшие дефекты в перегородках между камерами сердца;
- пролапс (прогибание створок) митрального клапана во время сокращения сердца без значительной утечки крови;
- незначительная клапанная недостаточность, обнаруженная случайно во время обследования.
"В большинстве случаев к таким состояниям относится и открытое овальное окно. При подобных диагнозах человек может вести обычный образ жизни, однако ему необходимо регулярно наблюдаться у кардиолога и проходить контрольные обследования для мониторинга состояния", – отмечает кардиолог.
Какие пороки сердца нужно лечить
"Лечение необходимо, если порок существенно нарушает движение крови, сердце вынуждено работать с чрезмерным напряжением, что со временем приводит к его износу", – говорит врач.
На это могут указывать тревожные признаки:
- появление одышки даже при небольшой нагрузке;
- повышенная утомляемость;
- отеки ног;
- головокружения;
- обмороки;
- учащенное сердцебиение.
"Чаще всего активное лечение требуется при выраженном сужении клапанов (митрального или аортального), при их сильной недостаточности, а также при сложных врожденных пороках или тех, что сопровождаются развитием сердечной недостаточности. В таких ситуациях врачи могут назначить медикаментозную терапию, а в ряде случаев рекомендовать хирургическую операцию или установку искусственного клапана", – отмечает кардиолог.
Особого внимания требуют состояния, при которых необходима срочная медицинская помощь. Немедленно обращайтесь к врачу, если:
- резко усилилась одышка;
- появились боли в груди,
- случился обморок;
- быстро нарастают отеки;
- нарушился ритм сердца.
"Эти симптомы могут быть признаком того, что сердце перестало справляться с нагрузкой", – предупреждает Ирина Литвякова.
Со слов врача, пороки сердца встречаются чаще, чем принято думать: врожденные выявляют примерно у 0,8-1% новорожденных, а среди взрослых приобретенные формы диагностируют у 2-3%, при этом после 60 лет показатель возрастает до 10-15% и выше. Многие изменения долго не дают симптомов и нередко обнаруживаются случайно во время профилактического осмотра, чаще всего при УЗИ сердца.
Литвякова отметила, что современная медицина позволяет большинству пациентов жить долго и активно – более 90% детей с врожденными пороками сегодня доживают до взрослого возраста. Лекарственная терапия снижает нагрузку на сердце, а операции, включая протезирование клапанов, помогают восстановить его функцию и сохранить качество жизни. Продолжительность жизни зависит прежде всего от тяжести порока, своевременной диагностики и регулярного наблюдения у врача: при ответственном подходе люди с таким диагнозом могут прожить полноценную и насыщенную жизнь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
