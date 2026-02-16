#Референдум-2026
Как проверить лицензию брокера и не потерять деньги в Казахстане

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанцам советуют: перед тем, как вложить деньги в инвестиционные инструменты, необходимо в обязательном порядке проверить наличие лицензии у брокерской организации. Как это сделать, Zakon.kz рассказали в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Прежде всего, стоит помнить, что лицензия является подтверждением того, что финансовая организация находится под надзором уполномоченного органа.

"Отсутствие лицензии означает, что компания действует вне правового поля, а права потребителей финансовых услуг не защищены. В таких случаях возврат вложенных средств существенно затруднен либо невозможен".Пресс-служба АРРФР РК

Так, для проверки легальности брокерской организации инвесторам рекомендуется пользоваться официальным реестром лицензированных участников финансового рынка, размещенным на сайте Агентства.

Реестр содержит сведения о юридических лицах, имеющих право на осуществление брокерской и дилерской деятельности в Казахстане, а также информацию об их статусе, руководстве, выданных лицензиях и примененных мерах надзорного реагирования.

При проверке брокера необходимо убедиться в следующем:

  • наличие действующей лицензии на брокерскую деятельность;
  • совпадение наименования компании с данными реестра;
  • отсутствие сведений о приостановлении или лишении лицензии;
  • отсутствие информации о ликвидации либо прекращении деятельности;
  • соответствие заявляемых услуг виду выданной лицензии.

Если брокерская организация зарегистрирована за рубежом, имеет международную лицензию либо находится "в ожидании получения лицензии", то законного основания для осуществления брокерских услуг на территории Казахстана у нее нет.

Лицензия иностранного государства не обеспечивает защиту прав инвесторов в Казахстане и не дает возможности обратиться за защитой в Агентство.

Также отмечено, что в случае если компания отсутствует в реестре лицензированных участников финансового рынка либо выявлены расхождения в сведениях, Агентство рекомендует воздержаться от инвестирования и не передавать денежные средства.

"Особую осторожность следует проявлять в отношении организаций, предлагающих "гарантированный доход", сверхвысокую доходность либо инвестиции без риска. Такие предложения являются характерным признаком мошеннических схем".Пресс-служба АРРФР РК

Далее идет настоятельная просьба к казахстанцам:

"При обнаружении признаков мошенничества гражданам следует сразу прекратить взаимодействие с организацией, сохранить все доказательства и обратиться с заявлением в правоохранительные органы, а также в Агентство".

Ранее правоохранители предупреждали о росте интернет-мошенничества при покупке автомобилей и товаров через крупнейшую платформу Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Микрофинансовую организацию "Финко" лишили лицензии
10:18, 13 февраля 2024
Микрофинансовую организацию "Финко" лишили лицензии
Новые тарифы по обязательному автострахованию утвердили в Казахстане
15:43, 16 ноября 2023
Новые тарифы по обязательному автострахованию утвердили в Казахстане
Что нужно знать перед подписанием договора микрокредитования
18:34, 08 мая 2025
Что нужно знать перед подписанием договора микрокредитования
