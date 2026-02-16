#Референдум-2026
Политика

"Лучшие из лучших": Токаев вручил госнаграды победителям престижного турнира в ОАЭ

Фото: akorda.kz
16 февраля 2026 года в Акорде состоялась церемония награждения участников команд – победителей международного турнира UAE SWAT Challenge-2026, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и подчеркнул, что они продемонстрировали всему миру непоколебимый дух казахских воинов и укрепили авторитет Казахстана на международной арене.

"Защищая честь страны, вы одержали блестящую победу на этом престижном турнире. Благодаря этому наш небесно-голубой флаг гордо взмыл ввысь, а слава нашей Родины приумножилась. Мы искренне гордимся вами! Турнир в Дубае, собравший более 100 элитных подразделений из 48 стран, – это событие мирового масштаба. Не будет преувеличением сказать, что это были сложнейшие испытания: на протяжении пяти дней командам приходилось преодолевать тяжелейшие преграды на пределе человеческих возможностей. Наши бойцы проявили исключительную волю, безупречно выполнили боевые задачи и подтвердили высочайший уровень профессионализма. На такие состязания каждое государство направляет своих самых сильных воинов. В столь непростых условиях вы оправдали надежды соотечественников и доказали, что являетесь лучшими из лучших. Этот успех не случаен. Каждое достижение – плод железной дисциплины и неустанного труда. Каждая победа – яркое свидетельство тщательной тактической подготовки и отточенного мастерства. Как вы знаете, в прошлом году на турнире наши бойцы завоевали две серебряные медали. В этом году национальная сборная, на которую возлагались большие надежды, с честью продолжила этот победный путь. Команда "Kazakhstan C" стала абсолютным чемпионом. Это историческое достижение навсегда останется в летописи турнира. Пройдут годы, но ваши дети и все соотечественники, ставшие свидетелями триумфа, будут с гордостью вспоминать эти славные дни. Команда "Kazakhstan A" заняла почетное второе место. Это тоже великолепный результат, который воодушевил всех нас".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также особо отметил достижение женской сборной "Томирис".

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Наши прекрасные девушки продемонстрировали филигранное мастерство и волю к победе, став победительницами среди женщин. Отрадно, что все пять подразделений, защищавших честь Казахстана, вошли в топ-20 лучших команд. Это и есть пример истинного, созидательного патриотизма. Весь мир воочию убедился в силе наших сыновей и дочерей. Благодаря вашей безупречной тактической подготовке, исключительной энергии и слаженной командной работе мировое сообщество еще раз убедилось, что мы – смелая, стойкая и сильная духом нация. Выражаю искреннюю признательность вам, вашим тренерам и военному руководству".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также считает, что сотрудники специальных подразделений и военнослужащие всегда и везде должны быть примером строгой дисциплины, воинского профессионализма, готовности к решительным действиям для защиты интересов государства.

"Нынешняя сложная, нестабильная геополитическая обстановка требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности государства, в том числе с точки зрения военно-технического оснащения нашей армии. Поэтому государство уделяет повышенное внимание комплексной модернизации и всестороннему технологическому переоснащению военно-силового блока. Ваш успех на этих соревнованиях – это результат системного развития силовых структур Казахстана, высокой моральной и физической подготовки военнослужащих. Уверен, ваше беззаветное служение нашей Родине, ваша верность присяге будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что Казахстан находится на пороге исторических перемен, и напомнил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают свой выбор по новой Конституции.

"Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте Основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея Справедливого Казахстана, принцип "Закон и Порядок" нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике – наш общий гражданский долг. Новый Основной закон должен открыть путь к долгосрочному процветанию страны. Силовые структуры и спецподразделения должны быть опорой независимости и единства народа. У нас общая цель – передать потомкам Сильное и Передовое государство. Объединив усилия, мы обязательно выполним эту историческую миссию. Служение Родине – высшая честь. Этот путь выбирают только истинные патриоты и ответственные граждане. Уверен, вы и впредь будете безупречно стоять на страже национальных интересов", – заявил Токаев.

Стоит отметить, что указом Токаева группа офицеров и военнослужащих, вернувшихся с победой с международных соревнований UAE SWAT Challenge-2026, награждена орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и благодарностью президента.

Материал по теме


Токаев обратился к казахстанским спецназовцам после триумфа в Дубае


Казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае. Казахстан на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире.

В общекомандном зачете команда Kaz SWAT Team C заняла 1-е место, Kaz SWAT Team A – 2-е. 3-е место досталось команде из Китая. Кроме того, Kaz SWAT Team B заняла 8-е место, Kaz SWAT Team Tomiris – 18-е, а Kaz SWAT Team D – 20-е место. Команда Tomiris оказалась лидером среди женских команд, оставив позади даже некоторые мужские команды из других стран.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
