Советы

23 февраля – важный день народного календаря: приметы и суеверия

птицы и цветы, весна, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 13:40 Фото: pixabay
По народному календарю 23 февраля отмечается Прохор Весновей. Этот день посвящен пророчествам и приметам на весну. В народе говорили: "Прохор весну встречает – готовься к теплу". В 2026 году праздник выпадает на понедельник, сообщает Zakon.kz.

Известно, что шумных гуляний в этот день, как правило, не проводили.

В основном день посвящали домашним делам. Считалось, что желательно день посвятить отдыху и провести время с близкими.

При этом, конечно же, не забывали про погодные приметы.

Хотя на Прохора Весновея часто и наступали теплые дни, но в народе знали, что февральская погода обманчива и может вмиг измениться.

Так, согласно народным наблюдениям, 23 февраля поведение природы и животных предвещало погоду и урожай.

К примеру, если вороны взлетают на самые верхушки деревьев – скоро ожидается снег. Лежащие на земле лошади предвещают оттепель, а ярко светящийся в небе месяц может сулить грозу.

Также день был связан с приметами на будущий урожай: падающий с крыши снег обещал богатый год, а сильные морозы намекали на скудный урожай.

С Прохором Весновеем связывались и разные суеверия. Например, как говорится в публикации "Известий", считалось, что в этот день нельзя играть свадьбы – брак будет недолгим и несчастливым.

Плохой приметой было трясти мелочь – это предвещало потерю средств, а вот подержать в руках бумажные купюры считалось к удаче и богатству.

РБК Life также поделился запретами:

  • рассказывать о личной жизни посторонним;
  • мыть полы и стирать руками;
  • брать в долг хлеб и соль;
  • есть рыбу и морепродукты;
  • обманывать.

Мы также уже рассказывали, что в 2026 году Масленичная неделя началась в понедельник, 16 февраля, и продлится по воскресенье, 22 февраля. Это один из самых веселых и любимых народных праздников, уходящий корнями в языческие времена.

