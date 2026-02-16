Масленица‑2026: приметы о погоде, любви и событиях каждого дня

В 2026 году Масленичная неделя началась в понедельник, 16 февраля, и продлится по воскресенье, 22 февраля. Это один из самых веселых и любимых народных праздников, уходящий корнями в языческие времена, сообщает Zakon.kz.

Известно, что предки поклонялись силам природы, верили в их мощь и были уверены, что Масленичная неделя позволяет приоткрыть завесу будущего. Именно поэтому с этим праздником связано так много примет и поверий – о погоде, здоровье, богатстве и любви.

Приметы на Масленицу о погоде

Если в воскресенье накануне Масленицы будет плохая погода, летом в лесу вырастет много грибов.

Какой день Масленой недели выдастся теплым и солнечным, в тот же день весной нужно сажать пшеницу: урожай будет на славу.

Морозная и снежная Масленая неделя – к сухой и теплой весне.

Если во время Масленицы много сосулек, урожай в этом году будет богатым.

Приметы на Масленицу о благополучии

Чем больше угощений хозяйка поставит на стол, тем больше счастья принесет год.

Приход незваных гостей во время Масленицы принесет успех и благополучие.

Избавиться от испортившихся вещей на Масленой неделе – к обновкам.

Чем больше приготовить блинов на Масленицу, тем лучше будет год.

Кто выше всех взлетит на качелях на Масленицу, станет самым счастливым в этом году.

Если блины получились пышными и вкусными, год будет успешным. Блины комом принесут беду в дом.

Пение птиц на Масленицу сулит изобилие и хорошие вести.

Обилие снега на еловых ветках – к достатку. Нет снега на деревьях – придется в этом году жить впроголодь.

Кто дальше всех уедет при спуске с горы, тому скоро повезет.

Приметы на Масленицу о любви и семье

Если полотенце, которое вечером вывешивала на улицу незамужняя девушка, утром становилось влажным – скоро быть свадьбе. Сухое полотенце – жених пока не появится.

Девушки ночью раскладывали на полу еловые ветки и выбирали одну с завязанными глазами. Пушистая и толстая ветка – к богатому жениху, облезлая – к бедному. Не густая, но при этом красивая ветвь означала, что суженый небогат, но хорош собой.

Сколько дырочек в блине незамужней девушки, столько у нее будет детей.

Если первый блин девушки неровный, значит, муж будет злым, а если круглый – супруг окажется верным и заботливым. Блин комом или пригоревший – в этом году девушка не выйдет замуж.

Приметы на Масленицу по дням недели

Понедельник ("Встреча")

Масленицу встречают в понедельник. В старину дети строили снежные горки. Хозяйки начинали печь блины и накрывали на стол в ожидании гостей.

Снегопад в первый день Масленицы – к добрым вестям и богатству.

Метель в понедельник – вся Масленица будет снежной.

Если в полдень первого дня Масленицы выглянуло солнце, значит, весна придет рано.

Если блинов, испеченных в понедельник, не хватит на всех домочадцев и гостей, год будет трудным.

Если первый утренний блин – аккуратный и румяный, все в семье будут здоровы.

Легкий и ажурный первый блин в понедельник – к благополучной весне. Толстый и тяжелый – к неприятностям.

Ссориться во встречу Масленицы – ссориться весь год.

Вторник ("Заигрыш")

На второй день Масленицы начинались шумные развлечения. Как отмечено в публикации РБК Life, все посещали ярмарку, катались на качелях, играли в снежки, жгли костры на берегах рек. По улицам с шутками-прибаутками ходили ряженые. Молодежь присматривалась друг к другу: считалось, что Заигрыш подходит для выбора жениха или невесты.

Если во вторник идет снег – в семье родятся мальчики.

Кто во вторник найдет спрятанную в фаршированном блине монетку, того ждет случайное богатство.

Если на Заигрыш сквернословить, бранные слова прилипнут к языку, а добрые заблудятся.

Среда ("Лакомка")

В среду теща угощала зятя блинами, тем самым показывая хорошее отношение к нему. В этот же день начинались катания на запряженных в сани лошадях наперегонки или просто так.

Фото: pixabay

Снежная среда – к рождению девочек в семье.

Если зятю придутся по вкусу тещины блины, семейная жизнь дочери будет счастливой. Если зять за столом у тещи съест больше соленых блинов, жена хлебнет с ним горя, а если сладких – будет жить счастливо.

Четверг ("Разгуляй")

В четверг народ гулял и веселился с утра до вечера. На улице проводили кулачные бои, символизирующие борьбу между зимой и весной. Вечером ряженые пели колядки, в которых прославляли весну и прощались с зимой.

Кто пожадничает и не угостит ряженого, будет жить в бедности.

Если девушка в четверг услышит доброе слово от незнакомого человека, ее ждет скорая свадьба.

Кто проведет день в увеселениях, будет счастливо жить весь год.

Пятница ("Тещины вечерки")

В пятницу зять приглашал тещу в гости с ответным визитом, а дочь накрывала на стол. Приходили и другие гости: все угощались, шутили, пели песни. Завершались Тещины вечерки обычно катанием на санях.

Чтобы остаться дружным с тещей, зятю нужно постелить на сиденье в санях еловые ветки.

Если Тещины вечерки пройдут хорошо, то и совместная жизнь молодых будет счастливой.

Снег в пятницу предвещает скорое похолодание.

Суббота ("Золовкины посиделки")

Молодые хозяйки приглашали в гости золовку – сестру мужа. Та приходила с родственниками или подругами. Все присутствующие веселились, обменивались подарками и отправлялись на уличные забавы.

Если одинокая золовка будет хвалить брата и его жену, то скоро выйдет замуж.

Если на Золовкиных посиделках гости съели все угощения, год для хозяев будет счастливым.

Воскресенье ("Проводы")

В последний день недели провожают Масленицу. После церкви люди обходили всех родных, друзей и знакомых и просили у них прощения. После обеда на площади под всеобщее ликование сжигали чучело Масленицы. Когда колокол звонил к вечерне, масленичные гулянья заканчивались.

Снегопад в воскресенье – предвестник радости.

После посещения церкви девушки пекли блины и раздавали их на улице прохожим. Если блины быстро заканчивались – замужество должно было стать счастливым.

Если в воскресенье после трапезы на стол или рядом с ним положить овечью шкуру, в семью придут мир и удача.

