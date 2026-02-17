#Референдум-2026
Советы

Модный месяц стартовал в Нью-Йорке: какой цвет в центре внимания

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:27 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, какой цвет стал трендом сезона осень-зима 2026/2027, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Кто сказал, что белый цвет можно носить только летом? Посетителям Недели моды в Нью-Йорке эта "истина" неизвестна… Белые пальто, юбки, брюки и обувь заполонили февральские улицы Большого Яблока", – написал Рогов.

С 11 по 16 февраля в Нью-Йорке прошла Неделя моды, открывающая "модный месяц" и задающая тон сезона осень-зима 2026/2027.

Ранее стилист рассказал, что будет модно носить весной 2026 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
