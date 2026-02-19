#Референдум-2026
Советы

Платить или не платить: кто и как "обслуживает" домофоны

Домофон, услуга, оплата, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 10:11 Фото: freepik
С завидной периодичностью в Сети вспыхивают споры о правомерности так называемой абонентской платы, которую жильцы многоквартирных домов вынуждены ежемесячно "отстегивать" домофонным компаниям. Zakon.kz разбирался, почему оборудование зачастую "обслуживается" за деньги жильцов.

С соответствующим вопросом мы обратились в два сведущих ведомства – Министерство промышленности и строительства и Агентство по защите конкуренции. Во втором сослались на первое. В первом, лаконично заметив, что судьба жильцов зависит от решения общего собрания собственников, – на законодательство.

Речь пойдет о двух документах. Так, в пункте 6 приказа "Об утверждении Методики расчета годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, а также методики расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума" сказано, что, помимо прочего, в расходы на содержание общего имущества объекта кондоминиума включается и:

"Содержание и техническое обслуживание слаботочных инженерных систем, состоящих из устройств сигнализации загазованности, задымления и затопления, систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования многоквартирного жилого дома, входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума (домофонные системы и оборудование, видеонаблюдение), систем по оказанию услуг телефонной связи, телевидения и интернета, за исключением оборудования и кабеля, расположенного в квартире, нежилом помещении, кладовке".

Но кто управляет процессом и, соответственно, потоком тенге? Здесь Минпром указывает на ст. 42 Закона "О жилищных отношениях". Называется статья "Собрание" и закрепляет за оным принятие решений, связанных с управлением объектом кондоминиума.

К общему имуществу которого, как мы помним по Методике расчета, относятся и домофонные системы.

Решения собрания оформляются протоколом. И являются обязательными для всех собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок – имейте в виду.

И да, именно в ведении собрания – утверждение годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума в соответствии с методикой расчета годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, внесение в нее изменений и дополнений.

Так что, если давно хотели посетить одно из таких, сейчас самое время! Тем более инициировать его может не только председатель объединения собственников имущества или совет дома, но и 10% собственников квартир и нежилых помещений. Как раз и с соседями познакомитесь.

А если параллельно с домофонной, вас волнует еще и тема замены электросчетчиков, узнать, за чей счет она должна производиться, можно здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
