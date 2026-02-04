#Казахстан в сравнении
Статьи

За чей счет замена: должны ли вы оплачивать новый электросчетчик из своего кармана

Электричество, приборы учета, счетчики, деньги, коммунальные услуги , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:13 Фото: pixabay
Раз в 8-10 лет казахстанцам приходится заменять приборы учета электроэнергии. Или все-таки не казахстанцам, а тем, кто предоставляет им услугу? И кто оплачивает регулярно-обязательное обновление в щитке? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

Для начала редакция обратилась к известному отечественному юристу Сергею Уткину. Он рассказал: потребитель электроэнергии платит в любом случае – разница лишь в том, выложит ли он свои кровные непосредственно за приобретение и установку новенького прибора, или искомая сумма просто будет включена энергоснабжающей организацией в тариф.

"Конечно, если энергоснабжающая организация показывает расходы на счетчики и их установку, а по факту на это деньги не тратит, потому что потребителей заставляют самих платить отдельно, то это обман, и потребитель фактически оплачивает счетчик дважды", – подытожил эксперт.

Такой вот аттракцион неслыханной щедрости, правда – со стороны "катающегося".

Мы обратились в Комитет по регулированию естественных монополий. Там пояснили, что в соответствии с пунктом 39 Правил пользования электрической энергией порядок распределения денежных вливаний выглядит так:

  • установка приборов коммерческого учета на вновь строящихся или реконструируемых объектах осуществляется за счет потребителя (застройщика);
  • замена ранее установленных приборов коммерческого учета у потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, производится за счет энергопередающей организации при условии включения соответствующих расходов в утвержденный тариф на передачу электрической энергии.

"Указанный подход обусловлен тем, что на этапе строительства или реконструкции объект еще не введен в эксплуатацию и не подключен к действующей системе энергоснабжения. Соответственно, установка приборов учета относится к расходам, связанным с созданием объекта и подготовкой его к подключению к электрическим сетям. Энергопередающая организация начинает выполнять функции по обслуживанию приборов учета и обеспечению их технического состояния после ввода объекта в эксплуатацию и начала поставки электрической энергии. В связи с этим первоначальные затраты на установку приборов коммерческого учета на новых и реконструируемых объектах возлагаются на потребителя", – отметили в комитете.

И добавили: в то же время для бытовых потребителей действующим законодательством предусмотрен механизм замены ранее установленных приборов учета за счет энергопередающих организаций в рамках утвержденных тарифов, что соответствует положениям Гражданского кодекса Республики Казахстан о возложении ответственности за техническое состояние приборов учета при энергоснабжении населения.

"Таким образом, в случаях, когда замена приборов учета у бытовых потребителей предусмотрена инвестиционными программами энергопередающих организаций, и соответствующие затраты учтены в утвержденных тарифах, требование об оплате замены счетчиков со стороны физических лиц является необоснованным. Комитет рекомендует потребителям при возникновении вопросов обращаться в энергопередающие организации за разъяснением условий установки и замены приборов учета, а также уточнять, включены ли соответствующие расходы в действующие тарифы".

Между тем, судя по данным с сайта "Алматы Су", установка, поверка, замена индивидуального прибора учета воды производится за счет средств потребителя. Но об этом – в следующий раз.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
