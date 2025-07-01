Откуда берутся деньги в карманах казахстанцев: структура доходов и особенности потребления

В Казахстане деньги у населения появляются из разных источников - от стабильной зарплаты или доходов с бизнеса до поддержки родственников. Но куда же уходят эти деньги? И почему одни регионы живут на широкую ногу, а другие вынуждены считать каждую копейку, - разбирался Zakon.kz.

Кто живет на высокую зарплату, а кто – за счет самозанятости?

Основной источник доходов казахстанцев, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, – трудовая деятельность, на которую приходится около 75% всех денежных поступлений. Из них большая часть – доходы от работы по найму (около 67%), а остальная – от работы не по найму, то есть самозанятости и предпринимательства (около 8%). 17,7% приходится на социальные трансферты (включая пенсии, пособия, АСП и жилищную помощь, и стипендии), 3,7% – на материальную помощь от родственников и знакомых и алименты, 2,5% – на прочие денежные поступления. Как видим, роль социальной поддержки велика, особенно в регионах с низкими трудовыми доходами.

Вот еще интересные факты: в нефтегазовых регионах – Атырауской и Мангистаускй областях – доля доходов от наемного труда достигает 80% и выше, что связано с высокими зарплатами.

В южных и аграрных регионах, таких как Туркестанская и Жамбылская области, значительная часть доходов приходится на работу не по найму (26,7% и 15,5% соответственно, что существенно выше среднего по стране – 8,0%), что отражает развитую самозанятость и предпринимательство.

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Больше всего тратят в мегаполисах, меньше – в южных регионах

Средний доход, использованный на потребление на душу населения, в Казахстане в I квартале 2025 года составил около 318 тысяч тенге за квартал. При этом почти 98% расходов приходится на денежные доходы, а около 2% – на натуральное потребление, включая продукцию личных подсобных хозяйств и натуральные льготы. Натуральное потребление более выражено в сельских и северных регионах, где оно достигает 4–5%, тогда как в крупных городах и нефтегазовых регионах оно практически отсутствует.

Высокий уровень потребления наблюдается в Карагандинской области и мегаполисах – Алматы и Астане, где средние расходы на потребление превышают 400 тысяч тенге за квартал на человека.

В то же время в южных регионах и Шымкенте этот показатель значительно ниже – порядка 230–250 тысяч тенге, что отражает более низкий уровень доходов и экономическую специфику.

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Доходы растут, но инфляция не дремлет

За последние пять лет среднедушевые денежные доходы казахстанцев выросли вдвое, при этом рост реальных доходов в 2024 году составил около 3,8%, несмотря на инфляцию, которая в 2024–2025 годах колебалась около 8–9%.

Медианное значение заработной платы в I квартале 2025 года составило 300 307 тенге. Среднее значение номинальной заработной платы без учета МП составило 423 133 тенге.

При этом самые высокие доходы фиксируются в финансовом секторе и горнодобывающей промышленности. Регионально лидируют по уровню зарплат Атырауская и Мангистауская области, а также города Алматы и Астана.

Ранее мы рассказали, что в структуре потребительских расходов, на которые приходится основной объем всех трат, большую часть занимают продовольственные товары – 522 504 тенге, что составляет почти 51% от всего объема денежных расходов. Причем больше всего на продукты питания тратят в Мангистауской – 681 703 тенге и Туркестанской областях – 625 900 тенге.