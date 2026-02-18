Минздрав обратился к казахстанцам перед началом Рамазана

Перед началом священного месяца Рамазан пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана распространила важное обращение для граждан, которые будут соблюдать пост (Ораза), сообщает Zakon.kz.

В нем казахстанцам объяснили, как поддержать свой организм во время священного месяца.

"Во время Рамазана меняется режим питания, сна и физической активности. Поэтому особенно важно учитывать все факторы, влияющие на организм, чтобы сохранить энергию и предотвратить возможные осложнения", – заявили в пресс-службе МЗ РК 18 февраля 2026 года.

В связи с этим в ведомстве поделились важными рекомендациями:

Не забывайте пить воду между разговением (ауызашаром) и предрассветным приемом пищи (сареси). Пейте воду небольшими порциями в течение вечера и ночи.

Во время разговения (ауызашара) ешьте медленно и в количестве, соответствующем индивидуальным потребностям. Это поможет избежать дискомфорт и возможную изжогу.

Продолжайте двигаться и старайтесь быть активными в вечернее время. Например, выходя на ежедневную прогулку.

Не пропускайте предрассветный прием пищи (сареси). Он помогает поддерживать уровень энергии в течение дня и снижает риск слабости и головокружения.

Ограничьте сладкое, соль и жиры. Вместо сладостей лучше выбрать фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, дыня, сезонные фрукты).

Также в Минздраве подчеркнули, что Рамазан – это отличное время, чтобы задуматься о здоровье и попробовать отказаться от курения. Пост помогает контролировать привычки и легче сделать первый шаг к отказу.

"Берегите себя во время Рамазана! Следуйте простым правилам, заботьтесь о здоровье и сохраняйте энергию каждый день", – призвали казахстанцев.

