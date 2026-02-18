#Референдум-2026
Общество

Минздрав обратился к казахстанцам перед началом Рамазана

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Перед началом священного месяца Рамазан пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана распространила важное обращение для граждан, которые будут соблюдать пост (Ораза), сообщает Zakon.kz.

В нем казахстанцам объяснили, как поддержать свой организм во время священного месяца.

"Во время Рамазана меняется режим питания, сна и физической активности. Поэтому особенно важно учитывать все факторы, влияющие на организм, чтобы сохранить энергию и предотвратить возможные осложнения", – заявили в пресс-службе МЗ РК 18 февраля 2026 года.

В связи с этим в ведомстве поделились важными рекомендациями:

  • Не забывайте пить воду между разговением (ауызашаром) и предрассветным приемом пищи (сареси). Пейте воду небольшими порциями в течение вечера и ночи.
  • Во время разговения (ауызашара) ешьте медленно и в количестве, соответствующем индивидуальным потребностям. Это поможет избежать дискомфорт и возможную изжогу.
  • Продолжайте двигаться и старайтесь быть активными в вечернее время. Например, выходя на ежедневную прогулку.
  • Не пропускайте предрассветный прием пищи (сареси). Он помогает поддерживать уровень энергии в течение дня и снижает риск слабости и головокружения.
  • Ограничьте сладкое, соль и жиры. Вместо сладостей лучше выбрать фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, дыня, сезонные фрукты).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 18:00
Рамазан-2026: опубликованы молитвы для сареси и ауызашара

Также в Минздраве подчеркнули, что Рамазан – это отличное время, чтобы задуматься о здоровье и попробовать отказаться от курения. Пост помогает контролировать привычки и легче сделать первый шаг к отказу.

"Берегите себя во время Рамазана! Следуйте простым правилам, заботьтесь о здоровье и сохраняйте энергию каждый день", – призвали казахстанцев.

Ранее медики рассказали нам, как правильно держать пост во время Рамазана без ущерба для здоровья.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 18:00
Рамазан-2026: опубликовано расписание поста и намаза по городам Казахстана

О том, как правильно держать пост и что нельзя делать в священный месяц Рамазан, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
