#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
494.66
581.87
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
494.66
581.87
6.43
Советы

Как одеться в межсезонье: практические советы для комфортной весны и осени

одежда в межсезонье, одежда, весна, осень, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 20:30 Фото: freepik
Межсезонье – период переменчивой погоды, когда утром прохладно и дождливо, днем выглянет солнце, а к вечеру снова похолодает. Как оставаться в комфорте, выглядеть стильно и правильно подбирать одежду в такие дни – в материале Zakon.kz.

Главное правило – многослойность

Легкая рубашка или футболка станет первым слоем, поверх которого удобно надеть свитер или джемпер, а сверху – ветровку, плащ или легкую куртку. Такой подход позволяет легко адаптироваться к изменяющейся погоде и сохраняет тепло в прохладные моменты. При этом важно, чтобы слои не сковывали движения и давали коже "дышать", особенно если предстоит активный день на улице.

Выбор верхней одежды напрямую зависит от сезона и личного комфорта. Весной лучше выбирать легкие непродуваемые куртки и плащи, а осенью – пальто средней толщины или утепленные ветровки, которые защитят от ветра и первых холодов. В дождливые дни незаменимыми окажутся непромокаемые материалы или легкий дождевик.

Фото: pixabay

Акссесуары

Не менее важную роль в межсезонном гардеробе играют аксессуары и детали, которые помогают не только согреться, но и завершить образ. Шарфы и легкие платки защищают шею от ветра и при этом могут стать ярким акцентом в сдержанном комплекте.

Сумки и рюкзаки с водоотталкивающей пропиткой станут настоящими помощниками в дождливую погоду: документы, гаджеты и книги остаются сухими, а стиль при этом не страдает.

Фото: pexels

Кроме того, продуманные аксессуары делают гардероб более функциональным и гибким. Например, легкий складной зонтик может легко поместиться в рюкзак или сумку. Благодаря таким мелочам образ становится не только стильным, но и практичным: вы готовы к ветру, дождю или неожиданному солнцу, при этом остаетесь уверенными в своем внешнем виде.

Обувь

Особое внимание стоит уделить обуви, ведь именно она напрямую влияет на комфорт в межсезонье. Она должна быть закрытой, удобной и защищать от влаги, иначе даже стильный наряд не спасет от дискомфорта. Отлично подходят кожаные ботинки, лоферы или кроссовки с непромокаемой подошвой – они надежно защищают ноги от дождя и грязи, при этом остаются универсальными для городских улиц.

Фото: pixabay

Если погода непредсказуема, лучше иметь пару обуви, которая одинаково хорошо подходит и для луж, и для сухих тропинок в парке. В этом случае можно легко адаптироваться к любым условиям: дождь или слякоть не станут поводом для промокших ног и испорченного настроения.

Также стоит обратить внимание на подошву – она должна быть устойчивой, чтобы безопасно передвигаться по мокрому асфальту или опавшей листве. Хорошо подобранная обувь помогает сохранить комфорт на протяжении всего дня, а образ при этом остается аккуратным и стильным.

Ранее стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов вдохновился Неделей моды в Нью-Йорке и показал примеры создания уникального образа, подчеркивающего индивидуальность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Тренды в верхней одежде сезона осень-зима 2024-2025
13:51, 19 ноября 2024
Тренды в верхней одежде сезона осень-зима 2024-2025
Топ-10, что нужно успеть сделать дома до наступления осени
17:34, 11 августа 2023
Топ-10, что нужно успеть сделать дома до наступления осени
Советы для тех, кто ненавидит холод
16:04, 03 ноября 2023
Советы для тех, кто ненавидит холод
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-защитник "Кайрата" признался, что мог продолжить карьеру в итальянской Серии А
20:17, Сегодня
Экс-защитник "Кайрата" признался, что мог продолжить карьеру в итальянской Серии А
"Говорил себе: "Наслаждайся этим": Сорокин — о Лиге чемпионов с "Кайратом"
20:06, Сегодня
"Говорил себе: "Наслаждайся этим": Сорокин — о Лиге чемпионов с "Кайратом"
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
19:40, Сегодня
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
19:08, Сегодня
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: