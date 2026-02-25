#Референдум-2026
Советы

Ошибка, которую многие допускают во время дневного сна

девушка, сон, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 19:56 Фото: pexels
Многих интересует вопрос: можно ли спать днем? Врач-сомнолог Карема Магомедова все объяснила, но добавила, что есть важный нюанс, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук уточнила, что дневной сон может положительно сказаться на самочувствии и работоспособности.

"В идеале дневной сон – это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности".Карема Магомедова

Специалист также в разговоре с изданием РИА Новости подчеркнула, что наибольший эффект дневной сон приносит в первой половине дня.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 19:56
Почему мы просыпаемся среди ночи и не можем уснуть

Ранее ученые рассказали об удивительном факте. Как оказалось, процесс старения у человека запускается уже в 25 лет.

