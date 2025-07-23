Кондиционер вызывает стресс для кожи

Кондиционер вредит коже лица, вызывая обезвоживание и шелушение. В этом уверена врач-косметолог одной из клиник эстетической медицины Александра Камышникова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, перепад температур между раскаленным асфальтом улицы и ледяным воздухом офиса – стресс для кожного барьера.

"Он ослабевает, теряет способность удерживать влагу и становится еще более уязвимым перед УФ-излучением", – подчеркивает эксперт.

Врач отметила, что из-за кондиционера кожа может начать шелушиться или, наоборот, усиленно вырабатывать себум, пытаясь компенсировать потерю влаги, что ведет к закупорке пор.

Кроме того, городской смог также провоцирует проблемы с кожей. Она уточняет, что его мельчайшие частицы действуют как микроскопические линзы, фокусируя и усиливая повреждающее действие ультрафиолета. Они проникают глубоко в поры, неся на своей поверхности тяжелые металлы и токсичные соединения.

"Эти вещества запускают в коже окислительный стресс. Свободные радикалы разрушают коллаген и эластин, повреждают клеточные мембраны, вызывают хроническое микровоспаление и провоцируют гиперпигментацию". Александра Камышникова

В продолжении разговора врач отметила, что смог также ускоряет старение и делает кожу тусклой. Она подчеркнула, что городские пыль и грязь забивают поры, оседают на коже и могут вызывать мелкие воспаления.

Как отмечено в публикации издания "Газета.Ru", от внешних агрессивных факторов можно защититься с помощью антиоксидантов, которые нейтрализуют повреждающее действие свободных радикалов, восстанавливают кожу и являются мощным оружием в борьбе с преждевременным старением:

"Среди самых эффективных – витамин С, он осветляет тон кожи и стимулирует выработку коллагена. Еще сюда можно отнести витамин Е, который увлажняет и укрепляет защитный барьер, и ниацинамид (B3), снимающий воспаления и уменьшающий последствия УФ-излучения. Есть также ресвератрол и феруловая кислота, которые усиливают защиту от вредного воздействия городских загрязнений".

По словам косметолога, средства с гиалуроновой кислотой борются с обезвоживанием, вызванным сухим воздухом помещений и перепадами температур. Для восстановления кожи после воздействия смога и токсинов эксперт рекомендовала детокс-сыворотки.

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Конечно же, не стоит забывать о важности ежедневного использования SPF-защиты летом, поскольку некоторые из средств, например, сыворотки с витамином С, повышают фоточувствительность кожи, что может привести к гиперпигментации. К тому же длительное пребывание на солнце без SPF-защиты может привести к фотостарению.

Эксперт посоветовала утром нанести антиоксидантную сыворотку перед увлажняющим кремом с SPF 30-50 широкого спектра, а вечером после очищения кожи с помощью масла и пенки использовать тоник и увлажняющую сыворотку перед ночным кремом.

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