Советы

Кому срочно нужно отказаться от пиццы

Почему некоторым людям лучше отказаться от пиццы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:06 Фото: pexels
Диетолог Татьяна Селезнева настоятельно призывает не увлекаться мучными изделиями, поскольку их в рационе современного человека и так слишком много, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, людям с болезнями системы пищеварения стоит отказаться как от пиццы, так и от пирогов.

"Не рекомендую такую еду людям с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы пищеварения".Татьяна Селезнева

Врач подчеркивает в разговоре с "АиФ", что отказаться или хотя бы ограничить употребление этих блюд стоит и людям без перечисленных заболеваний.

Если же желание перебарывает заботу о здоровье, то, по словам диетолога, пироги можно есть только по праздникам и в небольших количествах – 1-2 штуки, пиццу – 1-2 куска.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача или советам специалиста.

Ранее мы рассказывали, что субпродукты, богатые железом, могут стать эффективным дополнением к рациону при анемии.

