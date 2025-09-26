Кому срочно нужно отказаться от пиццы
Диетолог Татьяна Селезнева настоятельно призывает не увлекаться мучными изделиями, поскольку их в рационе современного человека и так слишком много, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, людям с болезнями системы пищеварения стоит отказаться как от пиццы, так и от пирогов.
"Не рекомендую такую еду людям с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы пищеварения".Татьяна Селезнева
Врач подчеркивает в разговоре с "АиФ", что отказаться или хотя бы ограничить употребление этих блюд стоит и людям без перечисленных заболеваний.
Если же желание перебарывает заботу о здоровье, то, по словам диетолога, пироги можно есть только по праздникам и в небольших количествах – 1-2 штуки, пиццу – 1-2 куска.
