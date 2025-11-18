Эти вещи никогда не выйдут из моды: стилист показал, что стоит носить зимой

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал покупать на зиму вещи, которые никогда не выйдут из моды, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"В этом сезоне мех актуален как никогда! А в России натуральный мех всегда был неотъемлемой частью идентичности и стиля! Шубы были и остаются элементами имиджа и настоящими модными трофеями. В моем гардеробе тоже есть натуральный мех: пальто с воротником из овчины, дубленка-авиатор, шуба из чернобурки. Эти вещи никогда не выйдут из моды!" – написал Рогов.

Он отметил, что в этом сезоне в продаже много интересных меховых изделий: шубы из лисы, пальто и аксессуары из норки (даже сумки!), куртки из овчины и пальто из меха хоря.

"На мой взгляд, мех хоря выглядит особенно интересно и необычно – обратите на него внимание, если любите выделяться! Носите мех с классическими костюмами, трикотажем, джинсами, шелковыми юбками или платьями. А аксессуары в стиле 70-х станут отличным финальным акцентом!" – посоветовал стилист.

