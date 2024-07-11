Какие продукты больше всего вредят зубам
По его словам, первое место с большим отрывом занимает сахар.
"Это продукт, вред от которого мы получаем для всего организма, также очень опасен и для зубов. Бактерии во рту преобразуют сахар в органическую кислоту, которая разъедает эмаль".Алексей Кабанов
На втором месте, как отмечено в публикации РИА Новости, стоят кислые и кисло-сладкие продукты: цитрусовые, соки, кислые ягоды. По утрам пить сок не рекомендуется.
Кроме того, следует быть осторожнее с орехами, семечками и в особенности с газированными напитками.
Также не стоит перебарщивать с чаем и кофе.
"Эти напитки способствуют образованию пленки на эмали, вследствие чего на зубах оседают бактерии", – заключил он.
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