Какие продукты больше всего вредят зубам

Российский врач-диетолог Алексей Кабанов уверенно заявляет, что сахар является главным врагом зубов. Также он обозначил, какие еще продукты нанесут вред эмали зубов при их регулярном употреблении, сообщает Zakon.kz.

По его словам, первое место с большим отрывом занимает сахар.

"Это продукт, вред от которого мы получаем для всего организма, также очень опасен и для зубов. Бактерии во рту преобразуют сахар в органическую кислоту, которая разъедает эмаль". Алексей Кабанов

На втором месте, как отмечено в публикации РИА Новости, стоят кислые и кисло-сладкие продукты: цитрусовые, соки, кислые ягоды. По утрам пить сок не рекомендуется.

Кроме того, следует быть осторожнее с орехами, семечками и в особенности с газированными напитками.

Также не стоит перебарщивать с чаем и кофе.

"Эти напитки способствуют образованию пленки на эмали, вследствие чего на зубах оседают бактерии", – заключил он.

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