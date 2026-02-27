Названы модные модели сумок и антитренды 2026 года

Весна 2026 года на пороге, с ней приходит свежий взгляд на моду, где сумка играет ключевую роль. Времена, когда она была скромным дополнением к образу, в прошлом. Теперь это полноценный акцент, способный задать тон всему наряду, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году сумка перестала быть просто дополнением и превратилась в самостоятельный элемент образа. Дизайнеры смело экспериментируют, предлагая и миниатюрные модели, и вместительные шоперы и яркие акцентные сумки. Причем они больше не настаивают на идеальных сочетаниях – напротив, приветствуется контраст и индивидуальный стиль.

Известный стилист Владислав Лисовец подтверждает, что сегодня в моде практически все формы и размеры.

"Сумки в моде всех форм. Вот даже по две можно носить. В моде маленькие, элегантные, с железными украшениями, лаковые, кожаные, из нескольких фактур сразу – и в то же время большие, как шоперы, цветные. Сумка не должна и может не сочетаться с образом. Она может быть сама по себе. Главное, чтобы это был интересный акцент", – поделился он с URA.RU.

По словам Лисовца, главный модный сдвиг – отказ от строгих правил. Если раньше аксессуар подбирали под обувь или верхнюю одежду, теперь сумка может намеренно выделяться из образа, становясь его центральной точкой.

Трендовые сумки 2026

В новом сезоне одновременно уживаются противоположные тенденции. С одной стороны, актуальны миниатюрные элегантные модели с жесткой формой, металлической фурнитурой и глянцевыми поверхностями . Они работают почти как украшение, делая образ более выразительным. С другой – крупные шоперы , возвращающие моду на практичность. Объемные цветные сумки выглядят расслабленно и идеально вписываются в современный городской ритм.

Особое внимание дизайнеры уделяют фактурам. В тренде сочетание разных материалов : кожа и текстиль, матовые поверхности и лак, металлические цепи и необычная отделка. Сумка становится настоящим арт-объектом – чем интереснее она сама по себе, тем актуальнее образ.

Еще одна тенденция – многослойность аксессуаров. Носить сразу две сумки больше не считается стилистической ошибкой. Маленькая декоративная модель и вместительный шопер создают идеальный баланс между эстетикой и функциональностью.

Топ направлений в моде на сумки 2026 году

Актуальны любые формы – миниатюрные клатчи, средние сумки и большие шоперы могут сосуществовать в одном сезоне.

Носим сразу две сумки – это создает современный городской образ.

Сумка больше не подчиняется одежде, она сама формирует стиль.

Приветствуются яркие оттенки, контрастные комбинации и неожиданные контрастные детали.

Кожа с текстилем, лаковые и матовые поверхности, металлические элементы и декоративные цепи делают сумку "арт‑объектом".

Функциональность и простор остаются модными, особенно в необычных цветах.

Сумка может "спорить" с образом – в тренде сознательное несоответствие одежды и аксессуара.

Маленькие сумки с изюминкой выполняют роль почти ювелирного элемента гардероба.

Структура важнее привычной "логики" – сумка может быть асимметричной, геометрическим или арт‑объектом, главное – привлекать внимание.

Антитренды 2026: что уходит из моды

Весна-лето 2026 принесла не только новые тренды, но и явные антитренды. Некоторые модели, казавшиеся классикой в прошлом сезоне, теперь теряют свою актуальность.

Тотальный спорт-шик и "бананки".

Спортивные поясные сумки, которые носили на ремне или через плечо, были удобны, но их эпоха подходит к концу. Уличный стиль эволюционирует в более зрелую эстетику, где спортивные элементы уступают место более выразительным аксессуарам.

Оверсайз-форматы

Громоздкие сумки-"мешки" больших непропорциональных размеров также теряют актуальность. В 2026 году на пике – либо миниатюры, либо объемная, но четко структурированная форма (как у современных шоперов). Бесформенные оверсайз-варианты выглядят устаревшими.

Тканевые бескаркасные модели

Мягкие текстильные сумки без конструкции и формы, которые можно было скомбинировать практически с чем угодно, уже не в тренде. Они слишком просты и не создают выразительного акцента – а это сейчас главный критерий для аксессуара.

Сумки‑наборы без фокуса

Раньше модно было носить сразу несколько маленьких сумочек как комплект (одна за другой, одна в другой). Сейчас такая идея утратила актуальность – мода 2026 склоняется к одному яркому аксессуару или к сочетанию двух полностью разных по стилю моделей.

Темные нейтральные без акцентов

Классические черные, глубокие коричневые и серые сумки без какой‑либо выразительной детали тоже отошли на второй план. В 2026 году аксессуар должен быть заметным – цветным, декоративным или с интересной фактурой. Пассивно "слиться с пакетом" сегодня – значит остаться незамеченным.

