Стилисты назвали модные модели зимних свитеров

Зимой мы стремимся утеплиться, и в этом помогают шерстяные или из толстой ткани свитера. У моды к этому предмету одежды зимой 2025 года есть свои требования, сообщает Zakon.kz.

В центре внимания – комфорт и сдержанная роскошь, а также снова в моде водолазка. Свитера теперь не просто согревают, а становятся ключевым акцентом в образе. Их носят с джинсами, строгими брюками или юбками, создавая как повседневные, так и вечерние луки. Классические водолазки комбинируют с сигаретными джинсами и объемными пальто.

Главное преимущество актуальных зимой-2025 моделей – их можно легко сочетать между собой, что делает зимний гардероб не только стильным, но и максимально практичным.

Водолазка: базовый элемент зимнего гардероба

Водолазка отлично подходит для создания многослойных образов: ее можно носить с классическими брюками для минималистичного и чистого образа или надевать под платье-комбинацию для более смелого и необычного сочетания. В этом сезоне актуальны как тонкие модели из мериносовой шерсти, так и объемные варианты с фактурной вязкой. Их можно заправлять в брюки или носить навыпуск – оба варианта смотрятся современно и дорого, пишет peterburg2.

Особое внимание стоит уделить однотонным образам: сочетание водолазки и брюк в одном цвете всегда выглядит стильно и подчеркивает утонченность. Особенно эффектно смотрится комплект в оттенках айвори – такой образ неизменно ассоциируется с роскошью и элегантностью. Водолазка – это не только тепло и комфорт, но и возможность экспериментировать с аксессуарами: добавьте крупные серьги или ремень, чтобы сделать образ более выразительным.

Кардиганы и объемные свитера: новые интерпретации классики

Кардиганы в 2025 году возвращаются в моду в обновленном виде. Их носят нараспашку, подчеркивая талию ремнем или сочетая с базовой белой футболкой. Такой подход позволяет создавать многослойные и интересные образы, которые легко адаптировать под разные ситуации. Объемные свитера по-прежнему остаются фаворитами зимы, но теперь они выглядят более структурированно: спущенные плечи, необычные цвета и фактуры делают их стильными и современными.

Свитерные комплекты – еще один тренд сезона. Сочетайте свитер и юбку или брюки из одной пряжи для создания цельного и гармоничного образа. Такие комплекты не только удобны, но и выглядят очень элегантно, что позволяет носить их как в офис, так и на вечерние мероприятия.

Как сочетать главные модели сезона

При этом перечисленные модели свитеров этой зимы легко комбинируются между собой. Водолазку можно надеть под кардиган или объемный свитер, а комплект из свитера и юбки дополнить классическим пальто. Экспериментируйте с цветами и фактурами: сочетайте нейтральные оттенки с яркими акцентами, добавляйте аксессуары для завершения образа. Такой подход позволит создать стильный и функциональный гардероб, который будет радовать вас всю зиму.

Не бойтесь пробовать новые сочетания: водолазка под платье-комбинацию, кардиган с ремнем поверх рубашки или объемный свитер с кожаными брюками – все это актуально в 2025 году. Главное – выбирать качественные материалы и следить за посадкой вещей, чтобы образ выглядел дорого и современно.

Советы по уходу и выбору свитеров

Чтобы свитер служил долго и сохранял привлекательный вид, важно правильно за ним ухаживать. Стирать изделия из шерсти и кашемира рекомендуется вручную или в деликатном режиме, используя специальные средства. Хранить свитера лучше в сложенном виде, чтобы избежать деформации. При выборе обращайте внимание на состав: натуральные материалы обеспечивают тепло и комфорт, а современные синтетические добавки делают вещи более износостойкими.

