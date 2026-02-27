Три важнейшие земельные услуги стали проще для казахстанцев

С января 2026 года казахстанцы получают три основные услуги в сфере земельных отношений онлайн: изменить целевое назначение участка, продлить срок аренды и выкупить землю, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" подробно остановились на каждом сервисе.

К примеру, если участок оформлен для сельского хозяйства, а собственник планирует строительство, подать заявление на изменение назначения земли можно дистанционно.

Что касается услуги продления срока аренды земельного участка в онлайн формате – если срок аренды подходит к концу, заявление на его продление можно подать онлайн за 90 дней.

Кроме того, оцифрована процедура продажи земельного участка в частную собственность. Землю можно выкупить онлайн – как единовременно, так и в рассрочку, что упрощает оформление права собственности.

"Услуги предоставляются через интеграцию информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), портала электронного правительства и местных исполнительных органов", – уточнили специалисты.

