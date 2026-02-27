#Референдум-2026
Три важнейшие земельные услуги стали проще для казахстанцев

Частный дом, частные дома, частный участок, частные участки, коттеджи, дачные районы, дачный район, дачные участки, дачный участок, земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
С января 2026 года казахстанцы получают три основные услуги в сфере земельных отношений онлайн: изменить целевое назначение участка, продлить срок аренды и выкупить землю, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" подробно остановились на каждом сервисе.

К примеру, если участок оформлен для сельского хозяйства, а собственник планирует строительство, подать заявление на изменение назначения земли можно дистанционно.

Что касается услуги продления срока аренды земельного участка в онлайн формате – если срок аренды подходит к концу, заявление на его продление можно подать онлайн за 90 дней.

Кроме того, оцифрована процедура продажи земельного участка в частную собственность. Землю можно выкупить онлайн – как единовременно, так и в рассрочку, что упрощает оформление права собственности.

"Услуги предоставляются через интеграцию информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), портала электронного правительства и местных исполнительных органов", – уточнили специалисты.

Казахстанцам разъяснили правила регистрации авто при переезде в другой город

Ранее мы сообщали, что в мобильном приложении eGov Mobile есть услуга, где казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет. Об этом жителям страны напомнили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
