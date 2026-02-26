10 лет без азарта: казахстанцы могут сами заблокировать игры через телефон

В мобильном приложении eGov Mobile есть услуга, где казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет. Об этом жителям страны напомнили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ"), сообщает Zakon.kz.

Так, сервис предоставляет возможность любому гражданину ограничить доступ ко всем лицензированным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров.

Важно подчеркнуть, что услуга доступна исключительно для лиц старше 21 года.

Известно, что уже после подачи заявки пользователь автоматически вносится в перечень лиц, ограниченных от участия в азартных играх, без возможности отзыва заявки.

"Для тех, кто ранее уже оформлял ограничение, доступна функция продления срока его действия. При повторной подаче заявки система уведомит пользователя о текущем статусе ограничения и предложит продлить его", – рассказали специалисты.

С подробной инструкцией получения услуги можно ознакомиться в ролике, опубликованном ниже.

Материал по теме В Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх

26 января 2026 года вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что около 700 тысяч казахстанцев постоянно делают ставки в букмекерских конторах. По его словам, это примерно 15-20% от взрослого населения.