Общество

10 лет без азарта: казахстанцы могут сами заблокировать игры через телефон

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:53 Фото: pexels
В мобильном приложении eGov Mobile есть услуга, где казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет. Об этом жителям страны напомнили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ"), сообщает Zakon.kz.

Так, сервис предоставляет возможность любому гражданину ограничить доступ ко всем лицензированным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров.

Важно подчеркнуть, что услуга доступна исключительно для лиц старше 21 года.

Известно, что уже после подачи заявки пользователь автоматически вносится в перечень лиц, ограниченных от участия в азартных играх, без возможности отзыва заявки.

"Для тех, кто ранее уже оформлял ограничение, доступна функция продления срока его действия. При повторной подаче заявки система уведомит пользователя о текущем статусе ограничения и предложит продлить его", – рассказали специалисты.

С подробной инструкцией получения услуги можно ознакомиться в ролике, опубликованном ниже.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:53
В Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх

26 января 2026 года вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что около 700 тысяч казахстанцев постоянно делают ставки в букмекерских конторах. По его словам, это примерно 15-20% от взрослого населения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
