Названы виды рака, которые развиваются без видимых причин

Некоторые виды онкологических заболеваний могут развиваться у людей даже при отсутствии выраженных факторов риска, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил терапевт Алексей Жито в интервью NEWS.ru.

По словам врача, несмотря на популярные ассоциации вроде связи курения с раком легких, желудка или пищевода, существуют онкологические заболевания, происхождение которых остается не до конца изученным. В их числе – лимфомы, опухоли головного мозга, рак поджелудочной железы, почек и костей.

"Эти виды рака могут иметь определенную генетическую предрасположенность, но четкой взаимосвязи с конкретными внешними причинами не выявлено", – отметил Жито.

Он подчеркнул, что даже при регулярных медицинских осмотрах не всегда удается своевременно обнаружить развитие таких заболеваний. Тем не менее специалист рекомендует не пренебрегать профилактическими визитами к врачу.

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Ранее сообщалось, что американские исследователи из лаборатории Джексона обнаружили, что с помощью синтетических фрагментов РНК, известных как антисмысловые олигонуклеотиды (ASO), можно активировать механизм, замедляющий рост раковых клеток.

