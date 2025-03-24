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Названы виды рака, которые развиваются без видимых причин

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 19:40 Фото: Zakon.kz
Некоторые виды онкологических заболеваний могут развиваться у людей даже при отсутствии выраженных факторов риска, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил терапевт Алексей Жито в интервью NEWS.ru.

По словам врача, несмотря на популярные ассоциации вроде связи курения с раком легких, желудка или пищевода, существуют онкологические заболевания, происхождение которых остается не до конца изученным. В их числе – лимфомы, опухоли головного мозга, рак поджелудочной железы, почек и костей.

"Эти виды рака могут иметь определенную генетическую предрасположенность, но четкой взаимосвязи с конкретными внешними причинами не выявлено", – отметил Жито.

Он подчеркнул, что даже при регулярных медицинских осмотрах не всегда удается своевременно обнаружить развитие таких заболеваний. Тем не менее специалист рекомендует не пренебрегать профилактическими визитами к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что американские исследователи из лаборатории Джексона обнаружили, что с помощью синтетических фрагментов РНК, известных как антисмысловые олигонуклеотиды (ASO), можно активировать механизм, замедляющий рост раковых клеток. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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