Советы

Признаки депрессии, о которых многие не догадываются

признаки депрессии, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 21:36 Фото: freepik
Психиатр Евгений Дикарев предупредил, что существует два первичных признака, указывающих на депрессию, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он уточнил, что перегруженный из-за тревоги мозг не может полноценно переключиться на режим отдыха, что истощает физически и ведет к развитию полноценного тревожно-депрессивного расстройства.

"Бессонница или постоянная сонливость, а также стремительная потеря или, наоборот, набор веса без видимой причины – часто это первые звонки депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы", – предупредил Дикарев.

По его словам, если человек спит по 12-14 часов в сутки и встает совершенно разбитым, это может указывать на атипичную депрессию, при которой тоска маскируется под постоянную усталость. Как уточнил эксперт, чаще всего таким образом человек пытается избежать непереносимой реальности и чувства собственной несостоятельности.

Дикарев отметил, что страдает в подобном состоянии и аппетит – в таком случае люди часто необъяснимо теряют или, наоборот, набирают вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее рост уровня углекислого газа в крови людей зафиксировали ученые.

Елена Беляева
Елена Беляева
