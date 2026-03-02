Что скрывает сухой шампунь: как не навредить волосам и коже головы

Еще десять лет назад чистота головы требовала воды. Сегодня всего пару пшиков из баллончика. Сухой шампунь обещает мгновенную свежесть без душа и фена. Но не слишком ли высока цена у этой удобной иллюзии? Zakon.kz разбирался, где заканчивается магия и начинается вред.

Сегодня прогресс дошел до того, что ощущение чистоты можно создать за считанные секунды, достаточно встряхнуть баллончик и распылить средство над волосами. По крайней мере визуально помогает, но есть много нюансов.

Что это и зачем нужно

Сухой шампунь – любимое дитя стремительного ритма жизни нового поколения. Он родился в мире, где будильник звенит раньше солнца, а список дел растет быстрее, чем успевает остыть утренний кофе. Это средство для тех, кто живет между встречами, дедлайнами и уведомлениями, и кому катастрофически не хватает тридцати минут на полноценное мытье и укладку.

Его формула проста: абсорбирующие компоненты, чаще всего крахмал, тальк или рисовая пудра. Они впитывают излишки кожного сала, приподнимают волосы у корней и создают эффект свежести. Волосы становятся объемнее, матовее, а жирный блеск исчезает. И в этом его главная сила.

Сухой шампунь действительно может стать спасением: в командировке;

после тренировки;

в поездке;

перед внезапной встречей.

Он позволяет реже испытывать волосы на прочность, меньше контакта с жесткой водой, меньше горячего воздуха фена и утюжков. Для окрашенных и ослабленных прядей такая передышка нередко оказывается даже полезной, ведь цвет дольше сохраняет насыщенность, а структура – прочность.

Но все не так однозначно. За удобством скрывается обратная сторона. Что на самом деле представляет из себя новый модный тренд, рассказала дерматокосметолог Раушан Искалиева.

"Говоря о сухом шампуне, важно сразу подчеркнуть – это не средство для очищения кожи головы, а способ временно устранить избыток себума. Проще говоря, убрать жирность волос за счет абсорбирующих компонентов. Поэтому использовать его стоит как вспомогательное средство и достаточно редко", – поясняет врач.

При частом применении возможны неприятные последствия. Накопление частиц продукта и отдушек, входящих в состав, может вызывать зуд и раздражение кожи головы. Кроме того, сухой шампунь способен спровоцировать или усугубить себорейный дерматит и перхоть, особенно у людей, склонных к этим состояниям. Также он может косвенно влиять на выпадение волос.

"Дело в том, что при регулярном накоплении средства на коже головы образуется своеобразная пленка, кожа не очищается должным образом, нарушается микроциркуляция, приток крови к волосяным фолликулам ухудшается, а значит, страдает их питание. В результате это может способствовать усилению выпадения волос". Раушан Искалиева

Чрезмерное увлечение сухим шампунем способно нарушить естественный баланс кожи головы. Оптимально использовать сухой шампунь не чаще одного-двух раз в неделю, и то в вынужденных ситуациях как вспомогательное средство, а не на постоянной основе, предупреждает дерматокосметолог.

"Полностью отказаться от него стоит людям с чувствительной кожей головы, а также тем, у кого есть себорейный дерматит, псориаз или склонность к воспалительным реакциям. Не рекомендуется применять сухой шампунь и после процедур, таких как мезотерапия кожи головы, PRP-терапия или пилинг, в этот период кожа особенно уязвима и требует бережного ухода". Раушан Искалиева

В целом чем чувствительнее кожа головы, тем осторожнее нужно относиться к подобным средствам. А еще важно понимать, что кожа головы – это такая же живая ткань, как и кожа лица. Она нуждается в полноценном очищении, а не в постоянной маскировке. Использовать сухой шампунь вместо мытья – все равно что изо дня в день наносить тональный крем на лицо, не смывая его. Внешне недостатки скрыты, но кожа при этом не дышит и не получает должного ухода.

Состав

Отдельный вопрос – состав. Некоторые формулы содержат спирты и ароматизаторы, которые могут пересушивать кожу и вызывать аллергические реакции. А аэрозольная форма – это еще и вопрос вдыхания частиц, что не всегда безопасно при частом применении в плохо проветриваемых помещениях и для тех, у кого есть проблемы с легкими.

"Предпочтение стоит отдавать средствам с мягкими и безопасными абсорбентами, например, с оксидом кремния или рисовым крахмалом, которые деликатно впитывают излишки себума. Желательно, чтобы в составе присутствовали успокаивающие и смягчающие компоненты: пантенол или экстракт алоэ. Они помогают снизить риск раздражения, поддерживают комфорт кожи головы и частично компенсируют подсушивающее действие абсорбирующих веществ. Важно, чтобы в формуле было минимальное содержание спирта и отдушек. Тяжелые консерванты, ароматизаторы и парфюмерные композиции желательно свести к минимуму, поскольку именно они чаще всего провоцируют раздражение и повышенную чувствительность кожи головы", – объясняет дерматокосметолог.

Так вреден ли сухой шампунь?

Ответ, как это часто бывает, кроется в умеренности. Если использовать его как экспресс-средство – разово, по необходимости, а не как постоянную замену традиционному мытью, он вполне может быть полезным союзником.

Однако, как бы ни манила идея вернуть волосам объем за пять минут и выйти из дома с идеально ухоженной прической, нужно помнить главное, – настоящая гигиена важнее любой иллюзии свежести. Сухой шампунь не враг, но и не волшебное средство. Он просто инструмент быстрого преображения, почти как магия феи-крестной в сказке про Золушку: карета из тыквы появляется мгновенно, но в полночь она неизбежно возвращается к своему первоначальному виду. Так и эффект сухого шампуня красив и удобен, но временный. Полноценное мытье остается незаменимым.

Использовать его можно, но разумно и по необходимости. В эпоху, когда технологии позволяют распылить чистоту через баллончик, помните, что настоящая забота о себе все равно требует осознанности и терпения.