Секрет стильной весны 2026: какие цвета и сочетания выбирают настоящие модники

Стилист Селена Сафарова рассказала, на что стоит опираться при выборе одежды на весну в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист посоветовала ориентироваться не на рекомендации институтов цвета, ежегодно задающих модные оттенки, а на собственное отражение в зеркале, состояние и настроение. Эксперт считает, что у каждого цвета есть своя психология, и если человека тянет к определенному оттенку, у этого всегда есть внутренний психологический подтекст.

Сафарова уточнила, что в случае затруднения при выборе сочетания цветов можно вдохновляться природой – например, подбирать образы, ориентируясь на оттенки заката или цветущей розы на фоне зелени. Она также напомнила о правиле 60-30-10: около 60% образа должен занимать основной цвет, 30% – дополнительный, а еще 10% могут приходиться на акценты в аксессуарах. При необходимости этот принцип можно использовать и с большим количеством оттенков.

Также стилист посоветовала избегать диссонанса и не смешивать яркие и приглушенные цвета, если речь не идет о монохромном образе. По ее мнению, многие модные тренды часто являются маркетинговыми инструментами: бренды сначала выпускают "актуальные" вещи, а затем они оказываются на распродажах. Поэтому, по ее мнению, гораздо важнее сохранять индивидуальность и не поддаваться призывам срочно покупать модные новинки.

Ранее стилист показал, как создавать смелые весенние образы.