#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Советы

Секрет стильной весны 2026: какие цвета и сочетания выбирают настоящие модники

стилист объяснила, что важно при выборе одежды весной в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 22:49 Фото: freepik
Стилист Селена Сафарова рассказала, на что стоит опираться при выборе одежды на весну в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист посоветовала ориентироваться не на рекомендации институтов цвета, ежегодно задающих модные оттенки, а на собственное отражение в зеркале, состояние и настроение. Эксперт считает, что у каждого цвета есть своя психология, и если человека тянет к определенному оттенку, у этого всегда есть внутренний психологический подтекст.

Сафарова уточнила, что в случае затруднения при выборе сочетания цветов можно вдохновляться природой – например, подбирать образы, ориентируясь на оттенки заката или цветущей розы на фоне зелени. Она также напомнила о правиле 60-30-10: около 60% образа должен занимать основной цвет, 30% – дополнительный, а еще 10% могут приходиться на акценты в аксессуарах. При необходимости этот принцип можно использовать и с большим количеством оттенков.

Также стилист посоветовала избегать диссонанса и не смешивать яркие и приглушенные цвета, если речь не идет о монохромном образе. По ее мнению, многие модные тренды часто являются маркетинговыми инструментами: бренды сначала выпускают "актуальные" вещи, а затем они оказываются на распродажах. Поэтому, по ее мнению, гораздо важнее сохранять индивидуальность и не поддаваться призывам срочно покупать модные новинки.

Ранее стилист показал, как создавать смелые весенние образы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тренчи, плащи, куртки: стилист рассказал, что и как носить весной 2026 года
20:44, 05 февраля 2026
Тренчи, плащи, куртки: стилист рассказал, что и как носить весной 2026 года
Тренд на "грязный" шик: что будет модно носить весной 2026 года
00:16, 14 февраля 2026
Тренд на "грязный" шик: что будет модно носить весной 2026 года
Весна в Шымкенте: каким будет март 2026 года
14:39, 16 февраля 2026
Весна в Шымкенте: каким будет март 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шайба казахстанского хоккеиста помогла европейскому клубу одержать победу
23:00, Сегодня
Шайба казахстанского хоккеиста помогла европейскому клубу одержать победу
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
22:34, Сегодня
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
22:06, Сегодня
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
21:34, Сегодня
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: