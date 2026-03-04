Александр Бублик удивил прогнозом на 2026 год
Фото: X/abnamroopen
Казахстанский теннисист Александр Бублик назвал свою версию главных триумфаторов в 2026 году, где упомянул третью ракетку WTA из Казахстана Елену Рыбакину, сообщает Zakon.kz.
В интервью изданию First and Red он предположил, что закончит сезон на первой строчке рейтинга у мужчин испанский теннисист Карлос Алькарас, а у женщин – белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Также он считает, что оставшиеся три шлема у мужчин возьмет Алькарас или итальянец Янник Синнер. А вот серб Новак Джокович, по его мнению, останется в этот раз в стороне.
Ниже представлена выдержка из интервью:
– Кто выиграет итоговый турнир у мужчин и у женщин?
– Ну, пусть будет кто будет первой ракеткой мира – либо Алькарас, либо Синнер, либо Лена, либо Арина.
– Как думаете, кто будет в топ-3 у мужчин?
– Синнер, Алькарас, Музетти.
Ранее сообщалось, что с победы в двух сетах начал турнир в Дубае Александр Бублик.
