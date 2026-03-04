#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Спорт

Александр Бублик удивил прогнозом на 2026 год

Александр Бублик удивил прогнозом на 2026 год, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 00:18 Фото: X/abnamroopen
Казахстанский теннисист Александр Бублик назвал свою версию главных триумфаторов в 2026 году, где упомянул третью ракетку WTA из Казахстана Елену Рыбакину, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию First and Red он предположил, что закончит сезон на первой строчке рейтинга у мужчин испанский теннисист Карлос Алькарас, а у женщин – белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Также он считает, что оставшиеся три шлема у мужчин возьмет Алькарас или итальянец Янник Синнер. А вот серб Новак Джокович, по его мнению, останется в этот раз в стороне.

Ниже представлена выдержка из интервью:

– Кто выиграет итоговый турнир у мужчин и у женщин?

– Ну, пусть будет кто будет первой ракеткой мира – либо Алькарас, либо Синнер, либо Лена, либо Арина.

– Как думаете, кто будет в топ-3 у мужчин?

– Синнер, Алькарас, Музетти.

Ранее сообщалось, что с победы в двух сетах начал турнир в Дубае Александр Бублик.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Александр Бублик обратился к болельщикам после Australian Open-2026
07:10, 28 января 2026
Александр Бублик обратился к болельщикам после Australian Open-2026
Александр Бублик рассказал, сколько денег нужно теннисисту в год
21:07, 06 февраля 2025
Александр Бублик рассказал, сколько денег нужно теннисисту в год
Александр Бублик назвал своего самого сложного соперника
07:21, 06 августа 2025
Александр Бублик назвал своего самого сложного соперника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский фигурист провалился на чемпионате мира в Эстонии
00:57, 05 марта 2026
Казахстанский фигурист провалился на чемпионате мира в Эстонии
Временный чемпион UFC признался, что самый сложный бой в карьере провёл против Хабиба
00:45, 05 марта 2026
Временный чемпион UFC признался, что самый сложный бой в карьере провёл против Хабиба
Призёр Олимпиады из Казахстана получила высокую должность: подробности
00:16, 05 марта 2026
Призёр Олимпиады из Казахстана получила высокую должность: подробности
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
23:32, 04 марта 2026
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: